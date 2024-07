Nacional Potosí y Pichincha avanzan a las semifinales de la Libobásquet

Deben esperar por sus contrincantes, que saldrán de los duelos entre Tarija Básquet vs. CARL A-Z y Leones vs. CAN

Los clubes potosinos Nacional y Pichincha se clasificaron a los Play-Offs semifinales de Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet) masculina y están a la espera de conocer a sus próximos rivales, que saldrán del tercer enfrentamiento que habrá por los cuartos de final.

Ambos elencos se impusieron tanto en la ida como en la vuelta de sus encuentros para asegurarse un lugar entre los cuatro mejores equipos de la competición.

El martes pasado, en el coliseo Ciudad de Potosí, Nacional se impuso sobre el paceño Kinwa 95-60.

La vuelta se jugó el viernes en el Julio Borelli Viterito, donde Kinwa debía ganar para forzar a un tercer enfrentamiento, pero Nacional venció por 71-83 y con ello pasó de ronda.

El jueves, en el Ciudad de Potosí, Pichincha derrotó a Universitario de Sucre (69-55), mientras que el sábado, en un apasionante partido, los potosinos triunfaron por solo dos puntos (73-75) y accedieron a “semis” en el coliseo docto.

Igualados

Los otros dos enfrentamientos de cuartos de final están 1-1 por las victorias que tuvo cada club.

Tarija Básquet derrotó 90-72 al orureño CARL A-Z el martes anterior en el coliseo Guadalquivir, mientras que, en la revancha, que se jugó el viernes en el Luis Lazzo Quinteros, los locales ganaron por 87-84.

El tercer y definitivo enfrentamiento se llevará a cabo este martes (19.00) en el coliseo Guadalquivir. El ganador se enfrentará en las semifinales a Pichincha.

El miércoles pasado el orureño CAN tuvo un buen inicio al vencer de visitante al vigente campeón Leones en el Ciudad de Potosí (62-75), pero en la vuelta, jugado el sábado, el cuadro de la Villa Imperial le ganó 74-82 en el Luis Lazzo Quinteros.

Su partido de desempate será el miércoles (19.00) en el Ciudad de Potosí y el vencedor de la ronda jugará con Nacional Potosí en las “semis”.

Fuente: Libobásquet