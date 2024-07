Naviera ONE no suspendió la recepción de pagos en Bolivia, según su representante

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Las circunstancias hoy en día están obligando a las navieras a tomar determinaciones diferentes al fin de poder seguir operando en el país. Para las demás navieras ha sido un problema, nos incluimos, pero, en el caso particular de nuestra empresa, seguimos operando de forma normal con nuestros clientes de importación y de exportación, y estamos recibiendo todavía pagos en Bolivia”, sostuvo Eliana Cabrera, gerente general de Mercator Bolivia.

Cabrera ratificó que no han cambiado ninguna de las condiciones de su operación en Bolivia y no hay ninguna comunicación oficial desde la oficina central de ONE, que tiene en base en Singapur.

Asimismo, sostuvo que actualmente ONE está operando en los puertos de Arica, donde manejan entre el 12% y 15% de la carga boliviana, así como también en las terminales de Iquique, donde se encargan del 36% de la carga.

