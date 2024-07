«Nuestra familia corrió peligro»: los jugadores uruguayos saltaron a la platea para pelear con hinchas colombianos

Varios jugadores uruguayos, entre ellos Darwin Núñez, Ronald Araújo y José María Giménez saltaron a la platea para pelear con hinchas colombianos una vez finalizado el partido de este miércoles de semifinales de la Copa América entre Uruguay y Colombia.

Según aclararon después, lo hicieron para defender a sus familiares que estaban en ese sector y estaban siendo agredidos por los simpatizantes cafeteros.

Cuando el árbitro pitó el final del encuentro hubo una trifulca entre jugadores de las selecciones en el círculo central, que se reprodujo rápidamente en la grada entre hinchas de los dos países.

«Tuvimos que meternos a sacar a nuestros seres queridos»

«Tuvimos que meternos a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con bebés chiquitos y recién nacidos. Un desastre todo. No había ni un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre todo y nosotros ahí dando la cara por los nuestros», dijo José María Giménez, capitán de la selección uruguaya, en declaraciones televisivas tras concluir la semifinal.

«Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores de los estadios, porque esto es un desastre, porque todo los partidos pasa lo mismo», agregó el defensor del Atlético de Madrid.

«Nuestras familias están sufriendo por culpa de los que se toman todos los traguitos de alcohol, que no se saben tomar, que se comportan como unos niños que no tienen noción. Ojalá que tengan precaución y no vuelva a suceder, porque esto es un desastre», completó.

La palabra de Bielsa

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó que la pelea en la que estuvieron involucrados algunos de sus jugadores fueron unos incidentes «verdaderamente lamentables».

Bielsa aseguró en una rueda de prensa que no vio los incidentes en la platea ya que se dirigió a los vestuarios cuando terminó la trifulca entre jugadores en el centro del campo. «Cuando vi que eso se había resuelto me fui a los vestuarios», explicó el técnico, que también explicó que pensó que los jugadores que se dirigían a la grada «estaban agradeciendo al público uruguayo el apoyo».

«Pero luego supe que hubo otro tipo de dificultades lamentables, verdaderamente», dijo Bielsa.

El comunicado de Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol «condenó enérgicamente» en un comunicado «los actos de violencia en el fútbol», aunque evitó referirse directamente a la pelea entre jugadores uruguayos e hinchas colombianos tras la semifinal de la Copa América entre ambas selecciones.

«No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha», afirmó la Conmebol en su comunicado. «Invitamos a todos en los días que quedan a volcar toda la pasión en alentar a sus selecciones y tener una fiesta inolvidable», añadió la organización.

«Los uruguayos simplemente fueron a proteger a su familia»

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, aseguró que los jugadores de Uruguay involucrados en la pelea con algunos aficionados de Colombia en las gradas del Bank of America Stadium de Charlotte «simplemente fueron a proteger a su familia».

«Hasta ahora lo que hemos tenido es diálogo interno, saber que hubo una reacción natural, instintiva, de padre, de esposo, de hermano, de hijo que al ver a su familia en un momento muy complicado y al ver que no permitían la evacuación hacia la cancha, que es lo que el protocolo indica», dijo Alonso en la zona mixta posterior a la segunda semifinal de la Copa América.

«Estaban rodeados, se trancó el acceso a la cancha y en ese momento quedó muy encerrada la gente que además estaba rodeada de una cantidad impresionante de hinchas colombianos y que algunos, como bien dijo José María Giménez, tuvieron una actitud agresiva con ellos y se dieron después unas escaramuzas que algunas personas tuvieron que salir a cortar», agregó Alonso.