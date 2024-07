«Nunca le diría que no a mi país»: Baldivieso reveló que estaría dispuesto a dirigir La Verde

En Show de Copas, el exmundialista, Julio César Baldivieso, afirmó que lo más sano para la selección, sería que Zago se vaya.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

Julio César Baldivieso, exmundialista, aseguró en Show de Copas, de la Red Uno, que si ofrecieran nuevamente dirigir a la ‘La Verde’, no desperdiciaría la oferta.

Indicó además que, que, después de ver el desempeño de la selección en la Copa América 2024, lo más ‘sano es que Zago se vaya’.

“Yo nunca le diría no a mi país, nunca he renunciado a las selecciones nacionales, ni he esquivado los momentos difíciles, si me necesita mi país, por qué no. Hoy hay un cuerpo técnico, y hay que respetarlo hasta que se vayan los dirigentes, pero si se va este señor, sería un privilegio”, aseguró Baldivieso.

Recordó que Zago llegó con la misión de clasificar a Bolivia, para el siguiente mundial, y no se habló de ningún proceso; sin embargo, a medida que pasaron los meses el discurso cambió.

«Que iba a ser protagonistas de la Copa América, que iba a pasar a la siguiente fase, que Bolivia en la altura tiene mayores oportunidades de ganar, y una seria de excusas”, advirtió Baldivieso.

En su criterio, Zago “nos ha ido tomando el pelo”, puesto que el trabajo de el actual DT de ‘La Verde’, no es el físico, sino el futbolístico.

“El trabajo de él es que la selección gane, y de los 10 partidos jugados, ocho ha perdido y dos ha ganado a Perú y Andorra. No hay que dejarse engañar», aseveró.

Confesó que cuando estaba en la selección no le interesaba cuánto iba a ganar. “Yo decía cuándo me subo al avión para llegar, entrenar y jugar; para mí era lo máximo defender los colores de mi país”, dijo.

Añadió que es tiempo de dar un golpe de timón, y cambiar las estructuras del fútbol boliviano, que depende de los dirigentes.