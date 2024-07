Ofrecía murciélagos para curar epilepsia: vendedor es sentenciado, pero no irá a la cárcel

Fuente: Red Uno

El hombre que tenía 15 murciélagos en su puesto de venta en un mercado de Cochabamba recibió una sentencia de dos años. Al ser una pena corta, recibió el perdón judicial y no entrará a la cárcel.

«En la audiencia de medidas cautelares, el juez determinó la pena privativa de libertad de dos años, por lo cual, concede el perdón judicial por ser un primer delito. Ya está en libertad y también tiene antecedentes penales y se fue a proceso abreviado. Además, la próxima vez que esta misma persona sea encontrada vendiendo en su fuente laboral animales silvestres, directamente será recluido en un penal», explicó Reynaldo Tarque, de Pofoma.

Desde Zoonosis, recordaron que está prohibida la compra y venta de animales silvestres como murciélagos. Asimismo, piden a la población no creer en mitos como que la sangre de murciélago cura la epilepsia.

«La gente tiene que cambiar esa mentalidad de creer que la sangre de murciélago va a curar algunas enfermedades y comprar estos animales para el consumo. Está prohibido por ley, esto es un delito y además se van a llevar enfermedades a su casa. Hay estudios que claramente evidencian la presencia de rabia en murciélagos fruteros», indicó Diego Prudencio, jefe de Zoonosis de Cochabamba.

Médicos y especialistas reiteraron que los murciélagos no tienen ningún efecto en el tratamiento de la epilepsia u otras enfermedades.

«Hay la creencia de que sirven para curar males de cabeza, como epilepsia. Es una práctica que se realiza hace muchos años, no existe ninguna evidencia científica de que la sangre tenga alguna propiedad curativa. No hemos encontrado en los estudios ninguna propiedad que haga su sangre diferente de otro tipo de mamíferos, es una sangre común, no tiene propiedades médicas, no tiene un efecto curativo», explicó un biólogo de la UMSS.

El experto también indicó que la comercialización de murciélagos en mercados locales data de hace varios años, principalmente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

«Estimamos que se comercian alrededor de 3.000 murciélagos al mes en todo el país», afirmó.

Asimismo, indicó que los animales silvestres con transmisores de enfermedades y virus al entrar en contacto con los seres humanos.

«El caso, por ejemplo, del covid, que si bien no está comprobado que proviene de un murciélago, es probable», complementó.

A la vez, este animal tiene bastante aporte al medio ambiente, como en la polinización de árboles frutales.