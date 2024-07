Opositores piden al Gobierno “dejar de pelear” con Milei; el arcismo continúa con arremetida

El presidente argentino Javier Milei manifestó el domingo su rechazo a la versión de un «intento de golpe fallido» vertida por el gobierno, tras la asonada militar en plaza Murillo. Este martes, mediante su cuenta de «X», emitió un nuevo pronunciamiento relacionado a la sublevación militar.

Políticos de oposición piden al presidente Luis Arce dejar de pelear, junto con sus acólitos, con el mundo para justificar la revuelta militar como un “intento de golpe fallido”. Desde el arcismo, continúan atacando al mandatario argentino, que criticó al Gobierno por lo ocurrido el miércoles 26 de junio en plaza Murillo.

El senador de Creemos Henry Montero, pidió al primer mandatario “dejar de pelear” con el presidente argentino Javier Milei, por lo que considera un “montaje mal armado” y buscar soluciones para la población en temas económicos.

El legislador opositor manifestó que Bolivia “se pelea con todo el mundo” y se aplaude con países como Nicaragua y Venezuela.

“Nos peleamos con todo el mundo y nos aplaudimos con Nicaragua y con Venezuela. En este aspecto, Bolivia necesita soluciones. Si hubiera responsables de este supuesto golpe, donde está la inteligencia de la policía, la contrainteligencia del gobierno”, cuestionó Montero, en contacto con la prensa.

Por su parte, el empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, pidió a Luis Arce “dejar de pelear”, “enfrascarse en líos políticos” y ocuparse de la gente. Estas declaraciones las realiza en el marco de las manifestaciones gremiales escalonadas.

“El Gobierno no atendió los pedidos de los gremiales. Tampoco escuchó las demandas de los transportistas. Completamente enfrascado en sus líos políticos, el Gobierno no le responde al pueblo, que sufre por la crisis. Señor presidente: deje de pelear y ocúpese de la gente”, tuiteó Doria Medina.

Para el diputado del ala arcista del MAS, Hernán Hinojosa, Milei está bien “para actor de circo o payaso”, ya que rechazó la nueva arremetida del mandatario argentino. Sugiere a la autoridad del país vecino “formarse” en política y “ordenar su casa”.

“Por eso está Argentina mal, porque (Milei) se dedica a insultar, insulta a nuestro país y no velar por la democracia, se hace la burla. Él está bien para actuar en un circo o de payaso, pero no para ser presidente de Argentina. Lamentamos que los argentinos tengan esta clase de personajes, desde Bolivia le digo a ese payaso loco que se forme en política y que ordene su casa”, dijo Hinojosa.

EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA

1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;

2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista;

3. Luego de las…

— Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024