Opositores plantean analizar viaje de una comisión a Arica para verificar llegada de diésel ruso

Los legisladores exigieron al “gobierno incapaz” transparentar la información respecto a los 366.000 barriles de diésel, debido a que hasta la fecha autoridades del Gobierno se contradijeron respecto a la llegada del cargamento de combustible a Bolivia

Imagen referencial. Un barco petrolero en el puerto de Arica, en Chile. Foto: Archivo/Internet

La Paz, 1 de julio del 2024 (ANF). – Los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga y Luisa Nayar plantearon este lunes analizar que una comisión especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) viaje a los puertos de Arica, Chile, para verificar si efectivamente llegaron o no los 366.000 barriles de diésel ruso.

“Si desde la Asamblea Legislativa podemos causar certidumbre en ese aspecto, sin duda se podría conformar una comisión. Esperemos que eso también pueda entrar en agenda (de la ALP). Vamos a analizar si podemos enviar una nota para pedir una comisión mixta al respecto, no lo descartamos, pero es importante llegar al fondo de la situación” declaró Astorga a la ANF.

La diputada Nayar argumentó que en la a ALP se debe conformar una comisión especial con igualdad parlamentarios de las bancadas de Creemos, CC y del Movimiento Al Socialismo (MAS) para que el oficialismo no tome ventaja en las acciones de investigación y se garantice la transparencia.

Tras el viaje de Luis Arce a Rusia, La Tercera de Chile, citando a la agencia Reuters, informó que el cargamento de combustible salió a inicios de junio del puerto de Vysotsk, en el mar Báltico, rumbo al puerto chileno de Arica, donde sería entregado a la estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

En ese marco, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, sostuvo el 21 de junio, en Potosí, que “ha llegado a puertos chilenos donde está diésel y gasolina para abastecer por más de 10 días. Entonces, tenemos abastecimiento sin ningún inconveniente”.

Contradictoriamente, el 23 de junio, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, negó que exista de un acuerdo de Bolivia con Rusia para la compra de crudo y negó que hubiera llegado un buque con combustible desde ese país.

Un día después, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, salió a decir que no existe “ninguna contradicción” en el Gobierno y explicó que el presidente Arce pidió a su homólogo ruso Vladimir Putin que pueda ayudar en gestiones con otros países de la OPEP para la provisión de petróleo o diésel.

Ambos parlamentarios de oposición lamentaron que el Gobierno busque tapar el hecho con falsos relatos de un presunto intento de golpe de Estado.

“Lamentamos que no sean capaces e hidalgos y pretendan ocultar ese tipo de información entre cuatro paredes (…). El gobierno del MAS miente, no tiene transparencia y no tiene interés en decirle la verdad al conjunto de los bolivianos”, subrayó Nayar.