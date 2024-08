Ormachea afirma que Chile inhabilitó terminal portuaria de Sica Sica de YPFB y que no podrán descargar el combustible

Según Ormachea, la inhabilitación de esta terminal marítima se debe a que YPFB no cuenta con licencia ambiental.

La Paz.- El diputado José Ormachea de Comunidad Ciudadana (CC) afirmó que la Terminal Marítima de Sica Sica en Chile, que pertenece a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Transporte S.A., donde se descarga el diésel importado para Bolivia, se encuentra inhabilitada presuntamente porque no cuenta con licencia ambiental.

“Aquí yo tengo la inhabilitación de la Terminal Marítima de Sica Sica, firmado por la Armada de Chile, firmado por el capitán del Puerto de Arica, Cristhian León Zabala, y que determina la inhabilitación de operación”, declaró a los medios de comunicación.

Según Ormachea, la inhabilitación de esta terminal marítima se debe a que YPFB no cuenta con licencia ambiental.

“Los barcos que están trayendo en este momento diésel a nuestro país, no cumplen con una disposición legal que exige a toda nave chilena o extranjera, acreditar que cuenta con certificados de responsabilidad civil, por daños, por contaminación, por hidrocarburos, no tiene licencia ambiental, eso hay que añadir al porqué no estaría llegando el diésel”, dijo Ormachea.

El parlamentario mostró un documento, fechado el 26 de julio de 2024, de la Capitanía del Puerto de Arica, que indica: «Inhabilítese la operación del Terminal Marítimo de Sica Sica perteneciente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). “El Terminal Marítimo de Sica Sica, se mantendrá inhabilitado, a contar de esta fecha, y permanecerá en esta condición hasta el término de trabajos indicados en el plan de acciones correctivas y una vez que esta autoridad marítima, realice la inspección correspondiente», dice textual.

La ANF ha pedido a YPFB Transporte una posición respecto a este documento y en relación a la denuncia del legislador, sin embargo, el área de comunicación no respondió a la solicitud de información planteada a las 15:30, incluso se les compartió este documento.

“No se trata, de que va a estar llegando el diésel los próximos días, no se trata de que la viceministra Alcón, les diga mentiras a los transportistas, diga la verdad completa de lo que está pasando, viceministra”, señaló.

Por tanto, Ormachea dijo que los buques varados en el mar, no podrán descargar el combustible y además que se paga una multa por día.

“Si es indefinida la estadía de esos barcos con ese diésel, quién va a pagar la multa si se quedan ahí indefinidamente; quién va a pagar a esos buques, a esos barcos para que se queden en la terminal, van a pagar los rusos, va a pagar Bolivia”, cuestionó.

La tarde de este miércoles, el presidente Luis Arce aseguró que este jueves procederá la descarga del combustible de cuatro buques, tres de diésel y uno de gasolina. Incluso conversó con el presidente chileno, Gabriel Boric, para lograr su apoyo en agilizar ese proceso.

“Conversamos por teléfono con el hermano presidente de Chile, Gabriel Boric a quien le solicitamos que se realicen las gestiones necesarias para acelerar el descargo de los cuatro buques que tenemos en una terminal de Arica, con el objetivo de garantizar, lo más pronto posible, el abastecimiento de combustibles al mercado boliviano», afirmó el jefe de Estado.

