Óscar Villegas conformará un cuerpo técnico de 14 integrantes para la selección boliviana

Fuente: eldeber.com.bo

El nuevo director técnico de la selección boliviana en todas sus categorías, Óscar Villegas, ha iniciado la conformación de su equipo de trabajo, con miras a afrontar los próximos desafíos que se avecinan para la Verde. Tras su reciente nombramiento, Villegas ha puesto manos a la obra, comenzando su labor con la categoría Sub-16 que se prepara para participar en el Sudamericano a realizarse en Santa Cruz del 27 de agosto al 14 de septiembre.

Un staff de 14 profesionales

Según lo expresado por el propio Villegas en una entrevista para el programa Futbolmanía, el cuerpo técnico que acompañará su gestión estará conformado por un total de 14 profesionales, quienes desempeñarán diferentes roles y funciones en cada una de las categorías de la selección. «Estamos armando el cuerpo técnico. De momento Cristian Farah, Horacio Pacheco y Gabriel Ramírez me están colaborando, son excelentes profesionales. En las próximas horas sumaremos un preparador físico y un entrenador de arqueros. Conformaremos un cuerpo técnico de unos 14 profesionales», indicó el entrenador cochabambino.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La posibilidad de contar con Eduardo Villegas

Consultado sobre la posibilidad de contar con su hermano Eduardo Villegas, quien dirige a Wilstermann Óscar Villegas no descartó su incorporación al proyecto, aunque aclaró que por el momento no está previsto. «No está previsto que Eduardo esté en el proyecto, pero como hermano me encantaría. Estamos armando el cuerpo técnico y si es que puede sumarse en cualquier momento yo estaría encantado», expresó.

Desafíos inmediatos

El primer reto para Óscar Villegas será el Sudamericano Sub-16, donde buscará que la selección boliviana muestre un buen nivel y se posicione como una de las potencias del fútbol juvenil en la región. Posteriormente, deberá enfocarse de lleno en el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Bolivia buscará mejorar su rendimiento y acercarse a la clasificación al Mundial de 2026.

Villegas debutará con la selección mayor el 9 de septiembre, enfrentando a Venezuela, que marcha cuarta en la tabla y busca su primera clasificación a una Copa del Mundo. Tres días después, visitará a Chile en un duelo crucial para ambos equipos. El 10 de octubre, Bolivia recibirá a Colombia, subcampeón de la Copa América, en un partido donde deberá hacer valer su localía. Posteriormente, el 15 de octubre, se trasladará a Buenos Aires para jugar contra Argentina, un encuentro que podría ser el último de Lionel Messi ante la Verde. El penúltimo partido del año será contra Ecuador el 14 de noviembre, seguido de un cierre en casa ante Paraguay el 19 de noviembre, un encuentro que se presenta como el más accesible de los tres en condición de local.