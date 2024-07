Pacto de Unidad reivindica derechos en el TSE y acusan a Evo Morales de provocar violencia

Las organizaciones del Pacto de Unidad reivindicaron sus derechos al participar en el Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, y acusaron a Evo Morales de provocar este miércoles violencia en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el centro de la ciudad de La Paz.

“Ese señor no está para construir el país, está para destruir”, advirtió el presidente del MAS IPSP, Grover García, en una evaluación de lo ocurrido en el encuentro multipartidario del que participaron dirigentes de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad.

Morales llegó a las puertas del ente electoral con un grupo numeroso de seguidores que se enfrentó a las bases de las organizaciones sociales que estaban en plaza Abaroa, frente al TSE.

García reprochó esa actitud de Morales y lo acusó de una falta de respeto al haber abandonado el Encuentro Multipartidario sin firmar el documento acordado entre las representaciones de los partidos políticos, alianzas políticas, organizaciones sociales, del Ejecutivo y del Legisaltivo.

Apuntó que los acuerdos alcanzados en el Encuentro Multipartidario deben respetarse porque participaron las agrupaciones políticas y las organizaciones sociales, fundadoras del MAS IPSP.

“Eso se debe respetar a como dé lugar porque los que no respetan eso, son contrarios al pueblo boliviano”, advirtió.

También solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribir de una vez al nuevo directorio del MAS IPSP elegido en el congreso de mayo en El Alto. “El pedido contundente es que de una vez el Tribunal Supremo Electoral haga la inscripción de todo el directorio, porque se cumplió con todos los requisitos”, aseguró.

En la conferencia de prensa participaron los ejecutivos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Lucio Quispe, de la Confederación Nacional de Mujeres Campesina Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’, Guillermina Kuno; de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Justo Molina; de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), Esteban Alavi, entre otros representantes.

El ejecutivo de la Cidob, Justo Molina, reiteró que los dirigentes que participaron del Encuentro Multipartidario son los legales y legítimos representantes de todas las organizaciones sociales, y deploró que Morales las quiera desconocer.

“Reprochamos la actitud de Evo Morales, quien dijo que solamente debían participa los partidos y no invitados, no las organizaciones sociales. No es dueño del instrumento político, el MAS es de las organizaciones sociales, aquí no hay otro Pacto de Unidad, por eso estuvimos en el encuentro, así lo reconoce del Tribunal Electoral”, explicó Molina.

Por su parte, el dirigente de los Interculturales de Bolivia, Vidal Gómez, denunció que grupos de choque afines a Morales provocaron al pueblo paceño buscando generar violencia.

“El Órgano Electoral ha convoca para dar una salida política al país, pero el evismo ha querido aplazar este esta reunión política”, consideró.

Las organizaciones sociales informaron que el saldo de las agresiones de los grupos de choque evistas son de al menos seis.

