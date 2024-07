Padre del policía muerto en Sorata pide justicia ‘aunque eso no le volverá a su hijo´

Fuente: Red Uno

El padre del subteniente Fabricio Guillermo Reynoso Gutiérrez, el efectivo policial que fue víctima de personas que trataban de tomar una mina en el municipio de Sorata, pidió a las autoridades dar con los autores del hecho, aunque remarcó que ‘eso no le va a devolver a su hijo’.

Max Reynoso, papá del policía fallecido, dio a conocer que el oficial ingresó la noche de este viernes a terapia intensiva en el Hospital Obrero.

“Lamentablemente le falló el corazón en la madrugada. No quiero recordar como estaba, no le aconsejo a nadie”, afirmó el angustiado padre, y pidió que las autoridades puedan dar con los autores del horrible hecho, aunque asegura, que “eso no le va a devolver a su hijo”.

El oficial estaba a punto de cumplir 5 años en la institución, cuando fue afectado por el fuego ocasionado por unos dinamitazos de personas que pretendían ingresar a las minas.

Según reporte la noche del miércoles se registró un enfrentamiento entre las cooperativas San Mateo y Señor de Mayo por la explotación minera en el municipio de Sorata, cantón Yani, del departamento de La Paz. De ese hecho tres personas resultaron heridas por arma de fuego que se encuentran internadas en un centro de salud.

Al día siguiente los enfrentamientos continuaron, mineros de ambas cooperativas se lanzaron dinamitas que activaron el fuego por el pastizal que hay en el lugar, algunos cooperativistas fueron alcanzados por las llamas resultando algunos heridos.

El viernes un contingente policial se trasladó al lugar para restablecer el orden. Sin embargo, los policías quedaron afectados por el incendio en el sector, los mismos fueron evacuados al aeropuerto de la ciudad de El Alto y luego trasladados al Hospital Obrero de la ciudad de La Paz.