Panamá retira a su personal diplomático de Venezuela

Fuente: https://actualidad.rt.com El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este lunes que suspendería las relaciones diplomáticas con Venezuela y retiraría a su personal en Caracas, luego de los comicios presidenciales celebrados el domingo en esa nación suramericana, donde resultó reelecto el mandatario Nicolás Maduro. «El Gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela» y pone «en suspenso las relaciones diplomáticas» con ese país, dijo Mulino, que no reconoce la victoria de Maduro en los comicios.





El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el retiro del personal diplomático de Venezuela y señaló que relaciones diplomáticas con ese país están «en suspenso» hasta que se realice una «revisión completa de las actas y sistema informático de escrutinio de la votación»

No obstante, la nación centroamericana mantendrá relaciones consulares. «Cesan nuestras relaciones políticas, que hasta el día de hoy, debo decir, no eran las mejores ni las de más alto nivel», agregó, recordando que Venezuela no tiene embajador en Panamá y su país tampoco lo tiene en Caracas.

Señaló, desconociendo los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que la medida regirá «hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular».

Asimismo, comentó, como ya dieron a conocer otros gobiernos de la región, solicitará un encuentro del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) «para convocar una reunión de consultas» de ministros de Relaciones Exteriores, con el objetivo de discutir la situación de Venezuela.

También comentó que Panamá se sumará a las voces «regionales y multilaterales» que consideran que los resultados electorales son adversos a Maduro.

Mulino mencionó que, además del tema electoral, la decisión de su Gobierno responde a otro hecho ocurrido el pasado viernes 26 de julio, cuando Caracas habría cerrado de manera «unilateral» el espacio aéreo para vuelos de la aerolínea panameña Copa Airlines, algo que Venezuela ya desmintió.