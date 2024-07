Parlamentarios niegan haber ‘soplado’ respuestas a postulantes a magistrados

Fuente: erbol.com.bo

Después de que en redes sociales se les acusó de “soplar” respuestas en los exámenes para postulantes a magistrados, la senadora Patricia Arce y el diputado José Carlos Gutiérrez negaron esa versión y defendieron su labor en la comisión que califica a los candidatos.

En el caso del diputado Gutiérrez, se le señaló por presuntamente utilizar cuatro marcadores de diferentes colores para indicar el inciso correcto de la respuesta, favoreciendo así a determinados postulantes.

“Eso imposible, porque todo el mundo tiene resaltadores y seguramente debe ser de mala fe o un ataque más de los de los tiktok o lo que sea, pero no, nada que ver”, dijo el parlamentario de Creemos.

En el caso de la senadora Arce, se le acusó de señalar con gestos de sus manos el inciso correcto de respuesta, para favorecer a un candidato que daba su examen. Supuestamente, la parlamentaria dibujaba con su mano la letra correspondiente a la respuesta.

La senadora “evista” consideró que esta denuncia tiene la intención de buscar “tres pies al gato”, para obstaculizar la elección judicial. Aseguró que no tiene temor porque ni conoce al postulante que supuestamente habría favorecido.

“Ahora van a decir que si me toco mi cabeza, que si me duele mi barriga, que sí alzo mi coca, vamos a estar diciendo las preguntas. Yo creo que ya basta de verdad, déjense de tonteras”, dijo.

“A mí lo que me interesa es lo que yo pienso y yo estoy consciente que no he ayudado a nadie y estoy consciente que estoy haciendo mi trabajo responsablemente. No me interesa lo que diga la gente”, agregó la senadora.