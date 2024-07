Pastor evangélico involucrado en movilización militar pide ayuda internacional

Fuente: Red Uno

Aníbal Aguilar, el pastor evangélico señalado por el gobierno como el «ideólogo» de la revuelta militar que tomó la plaza Murillo el pasado 26 de junio, pidió ayuda internacional, tras ser llevado nuevamente a celdas policiales.

El sábado, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz revocó la detención domiciliaria concedida a Aníbal Aguilar y ordenó su traslado a la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz con detención preventiva por cinco meses.

Su abogado defensor, Miguel Ramírez, lamentó la decisión judicial de la juez Claudia Castro, asegurando que su defendido es un adulto mayor con enfermedades de base y que este encarcelamiento podría de complicar su salud.

En su declaración, el pastor reiteró que tiene una enfermedad de base y no está relacionado con los hechos de la toma del Palacio Quemado.

«Los pastores que puedan que inicien una campaña internacional y nacional para pedir que consideren mi estado de salud, mi situación y, sobre todo, el hecho de que no tengo nada que ver. En todas las declaraciones nadie me… Yo no he estado en las reuniones. Entonces, que en atención a mi estado de salud. Tengo cáncer de vejiga, de base«, afirmó Aguilar desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, donde se encuentra detenido.

Su abogado reiteró que no se puede apuntar a un pastor evangélico de 71 años y con cáncer como una amenaza.

«Se establece que, esencialmente, habría un riesgo efectivo para la víctima y recordemos que la víctima vendría a ser, por lógica, del Estado boliviano. Entonces, una persona de 71 años de edad, pastor evangélico, persona sin antecedentes, completamente pasivo, civil, sin acceso a armamento, resulta que es un riesgo para el Estado«. observó Ramírez.

A la vez, la Defensoría del Pueblo solicitó un informe completo de esta situación.

«Ya lo hemos valorado en dos oportunidades anteriormente. Fuimos con el médico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para que también se puede hacer la valoración (del estado de salud)», informó el representante del Defensor del Pueblo en La Paz, Francisco Rodríguez.

Para la autoridad, fue una sorpresa la revocatoria de la detención domiciliaria y que se considere a Aguilar como un peligro para el Estado boliviano.

«Nosotros hemos confiado en que este ciudadano podía estar con detención domiciliaria, como lo ha dispuesto el juez cautelar. Pero, nos hemos enterado que la Sala ha revocado esa decisión», agregó.

El pastor fue detenido al día siguiente de los hechos en el Kilómetro 0 de La Paz. Desde entonces, lo mantuvieron en celdas policiales.

«En todo caso, habrá que conducirlo al penal de San Pedro como se ha dispuesto. Más allá de eso, hay que precautelar su salud y su integridad«, complementó Rodríguez.

Asimismo, desde el Consejo Nacional Cristiano adelantaron que iniciarán un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir un trato justo, enviarán una carta con su pronunciamiento.

«Vamos a coordinar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se respete el derecho de un pastor. Que las iglesias nacionales e internacionales se manifiesten, pero los que no se manifiesten son aquellos mercaderes de la fe», aseveró Luis Aruquipa, presidente del Consejo Nacional Cristiano.

También consideró ilógico que se acuse a Aguilar de ser un peligro para el Estado boliviano.

«¿Una sola persona puede manipular a todas las Fuerzas Armadas de Bolivia? Es ilógica esta posición del gobierno, es absurdo que una sola persona puede ser peligro para todo el Estado boliviano. Ya es momento de decir basta al abuso a una persona de la tercera edad. Hoy lo están haciendo con Aníbal Aguilar, luego puede ser cualquiera», complementó.