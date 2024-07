Peligroso cruce de dos aviones en pleno vuelo

Fuente: https://actualidad.rt.com

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. está investigando el caso de dos aviones que fueron captados volando uno muy cerca del otro, aparentemente en curso de colisión.

El incidente aéreo ocurrió en la mañana de este lunes en el Aeropuerto Internacional Hancock de la ciudad de Siracusa, en el estado de Nueva York, cuando un vuelo de Endeavor Air (subsidiaria de Delta Air Lines) acababa de despegar, mientras otro, de PSA Airlines (subsidiaria de American Airlines), se preparaba para aterrizar, recoge el canal ABC 7.

La cámara de tablero de una patrulla de la Policía de North Syracuse registró cómo las trayectorias de ambas aeronaves se cruzaban en el cielo. A simple vista, parecía que estuviesen a punto de chocar, pero no fue así.

This is wild. Too close for comfort. @NewsChannel9 obtained video showing an apparent close call between airplanes taking off Monday morning from the @SyracuseAirport. pic.twitter.com/t3jqbQrNyR

— Andrew Donovan (@AndrewDonovan) July 8, 2024