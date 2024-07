Peña Y Lillo asegura que Zúñiga planeó la toma de la plaza Murillo y no buscaba un Golpe de Estado

El General Tomás Peña Y Lillo se declaró oficialmente en la clandestinidad y asegura que no tiene nada que ver con el movimiento militar de Juan José Zúñiga. En Desayuno Informado de Asuntos Centrales dijo que no hay condiciones para que se presente ante la Justicia y reveló que los planes de Zúñiga eran la toma de la plaza Murillo y la defensa de la democracia, pero no apuntaba a un Golpe de Estado.

“Me he declarado en la clandestinidad porque mi casa fue allanada”, afirmó.

Consultado sobre dónde se encontraba en estos momentos, Peña Y Lillo señaló: “estoy en la casa de una persona amiga”. Luego se abstuvo de precisar si se encontraba en territorio bolivianos o fuera del país. “Me abstengo de responder esa pregunta”, indicó.

Peña Y Lillo relató que fue convocado por Juan Jose Zúñiga al estado mayor del ejército, como tantas otras veces. allí, Zúñiga le adelantó cuáles eran sus planes.

“Zúñiga manifestó el intento de tomar la Plaza Murillo para recuperar la democracia”, manifestó.

“Yo no participé en la toma de la Plaza Murillo”

“Nos reunimos con Zúñiga en el Estado Mayor en Miraflores”

Peña Y Lillo dijo que antes, se había reunido con Zúñiga “dos o tres veces para debatir planes sobre las FFAA”.

El exgeneral alertó que hay malestar en las FFAA porque la mayoría de los militares que hoy están detenidos “solo cumplieron órdenes”.

“Están cuestionando la base de las FFAA. los militares cumplen órdenes”, indicó.

“Nos preocupa lo que los políticos hacen con las FFAA”

consultado sobre el grupo de inteligencia que creó Juan José Zúñiga, los Pachajchos, Peña Y Lillo explicó que “los Pachajchos son oficiales de inteligencia”.

“Los Pachajchos tenían peso con Zúñiga porque él era parte de la unidad de inteligencia”

Peña Y Lillo cree que “no hubo una organización detrás del movimiento”, y que se trató solo de un alzamiento impulsado por Zúñiga.

“No conozco a Anibal Aguilar, supuesto cerebro del grupo”

Peña Y Lillo descartó la posibilidad de un intento de Golpe de Estado. “Un Golpe de Estado no se hace con dos batallones”

“Zúñiga no quería tomar la casa del pueblo ni tampoco quería tomar el poder”

“Zúñiga dijo que quería tomar la Plaza Murillo y recuperar la democracia”, afirmó Peña Y Lillo.

“No tengo nada de qué ser juzgado. solo un tribunal internacional puede garantizar justicia”, manifestó.

“Buscan desviar la atención de los verdaderos problemas”

“Seguiré oculto mientras no me garanticen debido proceso”

“No confío en la justicia boliviana, por eso no me presento”

“No hay condiciones para que pueda presentarme ante la justicia”

“Nadie sabe qué quiso hacer Zúñiga realmente”, sentenció.