Pérdida por incendio en carpintería es de más de $us 60.000 y vecinos piden ayuda para un padre que quedó solo a cargo de sus tres hijos

Uno de los vecinos de la familia detalló que la pérdida por el incendio es de 60.000 dólares pues el fuego consumió la barda que calcula que valía $us 15.000; un vehículo valuado en $us 10.000; cuatro habitaciones que tenían un valor estimado de $us 12.000; maquinaria valuada en alrededor de $us 12.000; materiales, principalmente madera valuadas en $us 10.000 y muebles que estaban fabricados para la venta y que en total tenían un costo de $us 5.000.

El hombre finalmente quedó a cargo de tres niños que no estaban en el inmueble en el momento del incendio. La vecina de la familia, Mirian Trujillo pidió ayuda a la población porque el padre, que además de enfrentar la muerte de su esposa y su hijo mayor se quedó solo con la ropa del cuerpo y a cargo de tres niños.

“No tienen donde dormir. No tienen ropa, cocina, camas, absolutamente nada”, lamentó la mujer.

Ante ello, pidió a la población en general, en especial a los ‘influencer’ y a las autoridades que ayuden a esta familia.

Un hijo murió en su intento de salvar a su madre

Este incendio se registró la madrugada del lunes en una vivienda, que también funcionaba como carpintería, en la zona del Plan 3.000, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El siniestro dejó sin vida a una mujer y a su hijo.

“Mi esposa me ha hecho despertar, en pleno fuego, y ella no ha podido salir por detrás. Y mi otro hijo quería salvarla, se ha entrado y no ha vuelto a salir”, relató el esposo de una de las víctimas del incendio.