Pomacusi afirma que Carlos Romero fue responsable de la salida de No Mentirás de PAT

El periodista José Pomacusi, director de No Mentirás, dijo que considera que Carlos Romero, exministro de Evo Morales, es responsable de la salida de ese programa de la red PAT.

Pomacusi recordó que Romero es el presidente del directorio de PAT desde 2020 y que posiblemente se sintió molesto con la entrevista que Jimena Antelo, de ese programa, le hizo al general Juan José Zúñiga, quien llamó “delincuente” a Evo Morales y anunció que sería aprehendido. Pomacusi hizo sus declaraciones al programa Desayuno Informado, de Asuntos Centrales.

El periodista dijo que Abdallah Daher, dueño del canal PAT, recuperó legalmente ese medio en 2020 gracias a las acciones de Romero.

“En 2019 Daher recupera la posesión formal, física, pero no la legal de PAT. La legal la recupera en el 2020, cuando lo nombra Romero su abogado. Romero se mueve en ese momento todavía en amistad con el Gobierno de Arce. Se mueve política y judicialmente y logra darle la posesión legal a Abdallah. Y entonces, Abdallah, en lealtad y en reconocimiento a Romero, lo vuelve presidente del directorio, le da un programa en el canal y ya le entrega el canal prácticamente a él”, dijo Pomacusi.

El director de No Mentirás expresó que ese es el contexto que explica la repercusión de las declaraciones de Zúñiga. “En un momento en que se polarizan esos dos puntos del MAS, No Mentirás termina siendo la víctima de esa guerra entre esos dos polos. Y como esa cosa que dijo Zúñiga termina afectándole a Evo aparentemente, según el relato que tienen entre ellos, termina provocando la censura de No Mentirás”.

Pomacusi agregó que hasta el momento nadie le dijo oficialmente que su programa no puede ser emitido por PAT. El contrato de alquiler de espacio estaba firmado hasta octubre de este año, pero se suponía que iba a ser renovado, como ha ocurrido en los 14 años previos.

Tras la entrevista a Zúñiga en No Mentirás, el lunes 24 de junio, y que desencadenó lo que posteriormente fue la insubordinación militar de ese general, el martes el programa ya no se emitió por PAT, tras 15 años ininterrumpidos. Jimena Antelo, la conductora del programa, dijo que les informaron que el set tenía que ser “fumigado” ese día. El miércoles 26 les informaron que “por problemas técnicos”, tampoco se emitiría, algo que se siguió dando en los siguientes días.

Dijo también estar sorprendido de que las asociaciones de periodistas no se hayan pronunciado ante este hecho de “censura periodística”. Contó que solo recibió una llamada del presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. BD/RED

