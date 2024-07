Por qué Xi Jinping está acumulando reservas secretas de productos básicos

Nuevas y enormes reservas de cereales, gas natural y petróleo sugieren problemas en el futuro

El presidente de China, Xi Jinping. EFE/EPA/ALEXANDER RYUMIN El presidente de China, Xi Jinping. EFE/EPA/ALEXANDER RYUMIN

Fuente: infobae.com

Durante las últimas dos décadas, China ha devorado enormes cantidades de materias primas. Su población ha crecido y se ha enriquecido, y necesita más lácteos, cereales y carne. Sus gigantescas industrias han estado hambrientas de energía y metales. Sin embargo, en los últimos años la economía ha sufrido una mala gestión política y una crisis inmobiliaria. Los funcionarios chinos insisten en que quieren alejarse de las industrias intensivas en recursos. La lógica dicta que el apetito del país por las materias primas debería estar disminuyendo, y disminuyendo rápidamente.

En realidad, está sucediendo todo lo contrario. El año pasado, las importaciones chinas de muchos recursos básicos batieron récords y las importaciones de todo tipo de productos básicos aumentaron un 16% en términos de volumen. Siguen aumentando, un 6% en los primeros cinco meses de este año. Dadas las dificultades económicas del país, esto no refleja un consumo creciente. En cambio, China parece estar acumulando materiales a un ritmo rápido y en un momento en que las materias primas son caras. Los formuladores de políticas en Beijing parecen estar preocupados por nuevas amenazas geopolíticas, entre ellas que un nuevo presidente estadounidense de línea dura podría tratar de estrangular rutas de suministro cruciales a China.

Comercio de Trump

El temor está justificado, porque China depende de los recursos extranjeros. Aunque el país es el centro mundial de refinación de muchos metales, importa gran parte de la materia prima necesaria, que va desde el 70% de bauxita hasta el 97% de cobalto. China mantiene las luces encendidas gracias a la energía importada. Tiene mucho carbón, pero sus depósitos de otros combustibles no satisfacen sus necesidades, lo que le obliga a importar el 40% de su gas natural y el 70% de su petróleo crudo. La dependencia de China es más aguda en lo que respecta a los alimentos. En el año 2000, casi todo lo que comían los ciudadanos se producía en casa; hoy menos de dos tercios lo son. El país importa el 85% de los 125 millones de toneladas anuales de soja que utiliza para alimentar a sus 400 millones de cerdos. Su dependencia de los agricultores extranjeros es casi total para el café, el aceite de palma y algunos productos lácteos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Consciente de esto, China comenzó a acumular reservas “estratégicas” de cereales y minerales relacionados con la defensa al final de la guerra fría, a las que luego añadió en el pico de su auge económico reservas de petróleo y metales industriales. Tres acontecimientos recientes han provocado un mayor almacenamiento. En 2018, el presidente Donald Trump impuso aranceles a exportaciones chinas por valor de 60 mil millones de dólares a Estados Unidos, lo que obligó a China a tomar represalias imponiendo aranceles a la soja estadounidense. Luego vino el covid-19, que interrumpió las cadenas de suministro y elevó el costo de los materiales. La guerra en Ucrania luego inflamó los precios y mostró la voluntad de Estados Unidos de utilizar embargos incluso contra enemigos grandes.

Ahora Trump, que no oculta su deseo de obstaculizar a China, tiene buenas posibilidades de regresar al poder. Estados Unidos podría comenzar restringiendo sus propias exportaciones de alimentos a China, que se han recuperado desde la salida de Trump de la Casa Blanca, y apoyarse en otros grandes proveedores como Argentina y Brasil para que hagan lo mismo. Podría intentar influir en los países que venden metales a China, incluidos Australia y Chile. Y la mayoría de las importaciones de materias primas de China se envían a través de unos pocos estrechos y canales que Estados Unidos podría intentar bloquear el paso de los buques chinos, por ejemplo, apostando barcos militares en las cercanías.

China parece estar preparándose para un entorno más hostil. Sus preparativos comienzan con la ampliación de la infraestructura necesaria para almacenar suministros. A diferencia de Estados Unidos, donde las reservas estratégicas están controladas por el gobierno, en China las reservas también toman la forma de tanques, silos y almacenes privados, a los que los funcionarios de Beijing tienen acceso en tiempos de crisis.

Desde 2020, la capacidad de almacenamiento de crudo de China ha aumentado de 1.700 millones a 2.000 millones de barriles. La ubicación de muchos de estos sitios es secreta, pero las imágenes satelitales sugieren que los conocidos han crecido rápidamente desde 2022, dice Emma Li de Vortexa, una empresa de datos. De manera similar, la capacidad de las cuevas de gas subterráneas se multiplicó por seis entre 2010 y 2020, hasta 15.000 millones de metros cúbicos (bcm); el objetivo es alcanzar los 55 bcm el próximo año. China también está construyendo una docena de tanques para contener gas licuado a lo largo de su costa. El banco JPMorgan Chase pronostica que la capacidad total de almacenamiento de gas alcanzará los 85 mil millones de metros cúbicos para 2030.

China ahora está llenando estas instalaciones. En otra señal de una creciente cautela, los estadísticos estatales han dejado de publicar datos sobre las existencias de muchas materias primas. Sin embargo, hay formas de aproximarse al grado de preocupación. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronostica que, al final de la actual temporada de cultivo, las existencias de trigo y maíz de China representarán el 51% y el 67% de las del mundo, entre cinco y diez puntos porcentuales más que en 2018. Se cree que serán suficientes para cubrir al menos la demanda de un año. Las existencias de soja, la mayor importación agrícola de China, se han duplicado desde 2018, a 39 millones de toneladas, y se prevé que alcancen los 42 millones de toneladas al final de la temporada.

Con fondo de cobre

Más sorprendente aún ha sido el esfuerzo de China por esconder metales y combustible. Al estimar las cantidades de cobre, níquel y varios otros metales que China podría haber consumido de manera creíble y compararlas con la oferta total, Tom Price, del banco Panmure Liberum, concluye que la acumulación de inventarios del país desde 2018 ha sido suficiente para cubrir al menos entre el 35% y el 133% de su demanda anual, dependiendo del producto. A finales de la primavera, China también tenía 25.000 millones de metros cúbicos de gas almacenados, suficiente para cubrir 23 días de consumo, frente a los 15 días de hace cinco años. Parlsey Ong de JPMorgan Chase espera que esta cobertura alcance los 28 días en 2030.

Mientras tanto, las existencias de crudo han aumentado una media de 900.000 barriles por día (b/d) desde principios de año, estima la consultora Rapidan Energy. Con 1,5 millones de b/d, la tasa de llenado fue más rápida en junio, lo que sugiere una aceleración. Esto ha ayudado a que el inventario de China se acerque a los 1.300 millones de barriles, suficiente para cubrir 115 días de importaciones (Estados Unidos, en comparación, tiene 800 millones de barriles). El alijo seguirá creciendo. China ha dicho a las empresas petroleras que agreguen 60 millones de reservas para finales de marzo. Rapidan calcula que las reservas crecerán aún más rápido y que China añadirá hasta 700 millones de barriles para finales de 2025.

Este almacenamiento preocupa a los estadounidenses, y no sólo porque podría alimentar la inflación al elevar los precios de las materias primas. Los suministros que China busca son exactamente los que necesitaría para sobrevivir a un conflicto prolongado, tal vez mientras bloquea a Taiwán. “Cuando se yuxtapone eso con el fortalecimiento militar de China, comienza a ser muy preocupante”, dice Gabriel Collins, ex analista del departamento de defensa de Estados Unidos. Por ahora, la evidencia sugiere que es más probable que el acaparamiento de Xi Jinping sea una medida defensiva, ya que aún no está en la escala necesaria para que él esté seguro en un conflicto candente. Los funcionarios estadounidenses deben esperar que eso no cambie en los próximos años.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved