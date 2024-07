Potente tornado arrasa China y deja un muerto y 79 heridos

En la provincia de Shandong se registran una media de 1,5 tornados al año.

Fuente: RT

Una persona murió y otras 79 resultaron heridas en la tarde de este viernes cuando un tornado azotó el condado de Dongming, en la provincia de Shandong, al oriente de China, informan medios locales citando la Oficina de Gestión de Emergencias local.

El tornado, provocado por una fuerte convección atmosférica, arrasó con tres territorios: la capital del condado Dongming y los municipios de Caiyuanji y Shawo.

Asimismo, el organismo aseguró que los heridos fueron enviados a hospitales para que reciban tratamiento, mientras actualmente se investigan los perjuicios causados por el fenómeno natural.

Videos no verificados publicados en redes sociales muestran el enorme tornado gris moviéndose a gran velocidad, elevando escombros hacia el cielo, y causando importantes daños a su paso.

❗🌪🇨🇳 – A colossal and ferocious tornado struck Dongming, Shandong province, China.

Several hundred meters in diameter, it circled between buildings and streets, causing extensive damage.

The images are spectacular and dramatic.

The tornado passed through the city center,… pic.twitter.com/YUtYcmUlOo

