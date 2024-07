Presentan querella contra el presidente del BCB por «mentir» acerca de la escasez de dólares

La querella es por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado por la emisión de nuevos billetes y por delitos financieros por proporcionar información falsa a la población sobre la existencia de dólares en Bolivia, cuando no hay, afirmó el abogado Aymoré Álvarez del equipo jurídico del Bunker.

Presidente del BCB, Edwin Rojas: Foto: Internet

La Paz, 22 de julio de 2024 (ANF).- El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, y los miembros del directorio fueron demandados por delitos financieros y por contratos lesivos al Estado. Mienten diciendo que hay dólares cuando no hay, afirmó el abogado Aymoré Álvarez del equipo jurídico del Bunker.

“Estamos presentando una querella contra el presidente y todos los directivos del Banco Central de Bolivia, para que respondan por la falta de dólares que está afectando la economía del país”, sostuvo el jurista, que presentará la demanda en la fiscalía de La Paz.

Cuestionó que el BCB haya intentado acallar a quienes observaron la crítica situación por la que atraviesa el país, por la escasez de dólares y la emisión de nuevos billetes, aunque la denuncia fue desestimada por la fiscalía, es un precedente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Aseguró que el BCB a través de sus personeros “mienten”, al decir que existe circulación de la divisa norteamericana, cosa que es totalmente falso. Argumentó que la demanda no es una acción política, sino en defensa de los bolivianos.

La querella es por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado por la emisión de nuevos billetes y por delitos financieros por proporcionar información falsa a la población sobre la existencia de dólares en el país, cuando no hay”.

Las autoridades están en la política de “miente, miente, que algo quedará” como ha sido la estrategia de comunicación nazi, sostuvo el abogado.

Desde febrero del año pasado que en el país no circula la divisa norteamericana en el mercado. En los bancos no es posible encontrar, tampoco en las casas de cambio. Los gremiales e importadores en particular han denunciado que en el mercado paralelo el dólar se ha disparado hasta en Bs 11, sin embargo, el gobierno a lo largo de este tiempo ha minimizado, justificado y buscado culpables sobre la falta de esta moneda.

Por otra parte, en relación al incremento de la masa monetaria y la impresión de nuevos billetes el Gobierno ha negado las acusaciones, en cambio inició acciones legales contra quienes considera que difundieron información falsa, en esa misma línea amenazó a quienes difundan datos “falsos”.