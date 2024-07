Con el anuncio del levantamiento a la restricción de activos digitales, la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) anunció que se hará uso del sistema de pagos con criptoactivos porque es otra alternativa de transacción de dinero.

El presidente de los empresarios de La Paz, Rolando Kempff, afirmó que esta determinación también beneficiará al desarrollo económico del país porque permitirá el movimiento económico y comercial en el país.

“Es un tema que nos ha ofrecido el Banco Central y vamos a proceder a utilizarlo”, sostuvo Kempff a los medios de prensa.

Agregó que “todo lo que es sistema de pagos a través de la web, del teléfono (móvil), de diversos medios, son importantes, mueven la economía, mueven el comercio y mueven el desarrollo económico del país”.

Kempff aseguró que el comercio a través de activos digitales es otra alternativa para el comercio nacional, lo que permitirá realizar las transacciones de las diferentes actividades comerciales.

El Banco Central de Bolivia (BCB), en coordinación con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), levantó las restricciones al uso de activos virtuales que fueron establecidas en diciembre de 2020, tras las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La medida se autorizó con la Resolución de Directorio 084/2024 del 25 de junio, que dejó sin efecto la Resolución 144 del 15 de diciembre de 2020; que prohibió a las “entidades financieras el uso, comercialización y negociación de criptoactivos en el sistema de pagos nacional por no constituirse estos en moneda de curso legal en el país”.

El domingo, el presidente del ente emisor, Edwin Rojas, señaló que el uso de los activos digitales puede ser muy útil y práctico para los comerciantes o para las familias que transfieren recursos al exterior para realizar sus diferentes actividades.

Explicó que las transacciones al exterior menores a Bs 100.000 bajaron de 12.000 operaciones mensuales a 5.000 y que ahora los activos digitales pueden ayudar a recuperar este nivel.

Aclaró, no obstante, que los activos digitales también tienen riesgos, como las pérdidas y las estafas, “por eso dejamos a la gente que de forma responsable tome sus decisiones”. Estos activos digitales no son una moneda de curso legal, por lo que no se constituye en dinero en efectivo.

