¡Que siga el circo!  Los bufones del Gobierno están en pleno acto para levantar su popularidad

El confuso melodrama de “autogolpe inconcluso” montado por Luis Arce y sus secundones, nos presenta el acto titulado “todos a la cárcel”.

Después del indignante 26 de junio que preocupó a la población con las acciones supuestamente subversivas, aparentemente, generadas desde Palacio de Gobierno y que, según entendidos en movimientos militares todo apunta a que se trata de un mamotreto de “autogolpe” exhibido en transmisiones en directo por medios de comunicación y por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, desde la comodidad de su Despacho, ahora asistimos la secuencia judicial con la que pretenden convencer a la población que fue un “golpe fallido” en serio.

La ministra de la Presidencia lamenta las burlas de Evo Morales sobre del presunto golpe de Estado, cuando de lo que se trata es que el Gobierno de Luis Arce Catacora no es serio, su Gobierno resultó ser una burla por la que los bolivianos está pagando un alto precio desde el 2020. Dicho de paso, las redes sociales se inundaron y continúan con burlas sobre tan chapucero acto.

La total inoperancia del gobierno los ha llevado a tramar este mamotreto que aún pretenden les creamos en un desesperado intento de liberarse de las responsabilidades que implican la quiebra financiera del país, la crisis social y política que ha ocasionado el MAS y el gobierno de Luis Arce Catacora.

Tal como hizo su teatro al aire libre en la plaza Murillo y en puertas del Palacio Quemado, con el pueblo en medio para tomarlo por testigo tratando de validar que el golpeteo del ministro de Gobierno, Eduardo del Catillo, a los vidrios de un tanque militar, armamento bélico, es una muestrea de defensa de la democracia; que el ridículo palabreo entre el general de Ejército Juan José Zúñiga y el presidente del país, Luis Arce Catacora fuera una demostración de seriedad ante el pueblo que defiende la democracia.

Acto seguido, las escenas se trasladaron a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra Crimen, (Felcc) con la particularidad de sus puertas abiertas al pueblo. Acción policial totalmente opuesta cuando la captura del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que dicho sea de paso no cometió delito alguno contra el Estado, pero actuaron con todo el rigor de las medidas de seguridad y a puertas cerradas, coincidentemente donde también participó el talento policial de Jhony Aguilera, ahora viceministro de Régimen Interior y Policía.

Impostores de la democracia, son verdugos del pueblo.

La actitud de Prada, el resto del Gabinete de Ministros y Evo Morales son la histórica y mayúscula irresponsabilidad por la que el pueblo está padeciendo y las secuelas serán aún peores, la desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, que por propias declaraciones de los involucrados es posible colegir que se trata de un acto planeado en el mismo Ministerio de Defensa, en este punto no es extraña la pregunta ¿y por qué no actuó el cuerpo de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía Boliviana dentro de esa Cartera de Estado?, esa es una pregunta sería que el gobierno de Luis Arce Catacora no ha respondido.

Como se trata de un montaje ejecutado al aire libre, las explicaciones en sendas conferencias de prensa también debían ser transmitidas en directo tal como diseñaron su campaña mediática a fin de convencer de que el autogolpe fue serio, porque, seguramente, será utilizado para fortalecer la persecución política a ciudadanos detractores de la tiranía que ejerce Luis Arce Catacora en su disparatada intención de empernarse en el poder.

En esta parte de la tragicomedia no podemos pasar por alto las conferencias de prensa y declaraciones oficialistas con interesantes aderezos, como simpática llamada de Luis Arce a Evo Morales para alertarle que el autogolpe de Estado lo ponía en riesgo. Llamada que por cierto no tuvo el efecto que Arce Catacora esperaba, más bien mereció el rechazo y la mofa de quien llama hermano. Morales prefiere apartarse y no cooperar con la subida de la popularidad de Luis Arce Catacora, tomando la confesión del general de Ejército Juan José Zúñiga.

En este punto, es bueno aclarar que el golpe de Estado, anunciado por Arce Catacora por casi dos años, se cumple cuando el agotamiento de su modelo económico ha quedado en evidencia y población exige soluciones a problemas mayúsculos, que comprometen la estructura del Estado.

La intención del Gobierno está clara, es sostenerse en el poder y en el caso de Bolivia el poder se ejerce desde el Gobierno, el Órgano Ejecutivo, con la administración del dinero público y todo lo que este puede movilizar, entonces queda clara la razón por la que esta parodia tiene que ser pública.

Volviendo a las afirmaciones públicas del “general golpista” más pronto que tarde se conocerá verdad histórica de los hechos, vaticinó Zúñiga, seguramente en la certeza de que en noviembre del 2025 el país recuperará la democracia y la esperanza en el futuro de justicia y prosperidad que los bolivianos merecemos. Después del autogolpe, la secuencia continúa con la autodestrucción del MAS-IPSP.

Walthy M. Egüez Paz

Diputado Nacional