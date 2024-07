Presentado por la oposición como ‘un activista que defiende los derechos humanos’, y como un ‘activista político coautor del intento de golpe de Estado’, por el oficialismo, surgen muchas dudas en relación a quién es Luis Fernando Hamdan.

Hamdan, ciudadano boliviano residente en Santa Cruz, se atribuye la presidencia de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos Para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) en Bolivia.

Aquella es una organización no gubernamental que se fundó en 2017, en Estados Unidos, con representación en Italia, México, Ecuador, Colombia, Perú, y Argentina.

CIDHIPA

Su principal objetivo es lograr una “sociedad justa” en todos los países en los que desarrollan sus actividades y, según sus propósitos, se centra en la promoción de la paz y la protección de los derechos humanos.

Con ese fin, la comisión promueve y apoya marchas y movilizaciones en los países en los que tiene representación. Por ejemplo, en 2021, Carolina Delgadillo, también miembro boliviana de la CIDHPDA, lideró una protesta en Italia en demanda de la abrogación en Bolivia de la Ley 1386, de Ganancias Ilícitas, y en “rechazo del comunismo” en Bolivia.

Luego de la intentona golpista del 26 de junio, varios de sus miembros se refirieron a los sucesos como un ‘teatro montado’. Asimismo, cuando se conoció a los investigados, a través de un comunicado público, la CIDHPDA expresó su apoyo al militar en servicio pasivo Tomás Peña y Lillo, quien se declaró en clandestinidad, y pidió garantías para su familia.

Esta comisión no debe confundirse con la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano independiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aunque tenga el mismo nombre en parte de la sigla.

Desde finales de 2023, CIDHPDA comenzó a trabajar en Bolivia, y en febrero de 2024 designó a Hamdan como presidente de la comisión en el país. Según un recuento de la ONG, el activista logró la liberación de más de 300 “presos políticos” en Bolivia hasta octubre de 2023.

Con su aprehensión, la comisión denunció “persecución política” y una violación a los derechos de Hamdan. En un primer momento, la oposición también sostuvo esta versión.

Investigación

Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones del Gobierno, Hamdan se reunió dos días antes del intento de golpe con el general Juan José Zúñiga, en La Paz, en un hotel en la zona de Miraflores. Además, entabló llamadas con el excomandante, en nueve oportunidades, durante las horas críticas de la intentona de golpe.

Según el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, Hamdan fungió como asesor de la toma de poder, y se ocupó de aspectos como la propaganda y el discurso de Zúñiga. Al igual que Hamdan, el excomandante enfatizó en la liberación de ‘presos políticos’, en caso de tomar el poder.

El propio Hamdan confirmó que el 24 de junio se reunió con Zúñiga, con el objetivo de garantizar sus derechos, puesto que el excomandante se sentía “amenazado” por el Gobierno.

No obstante, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que Hamdan no tiene la condición de veedor de los derechos humanos en el país y que la comisión que dice representar no se encuentra registrada.

Asimismo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) desconoció a Handam. Considera que su nombre no figura en ninguna lista, tampoco la CIDHPDA.

“La AAPDHB aclara que el ciudadano Luis Fernando Handam Calancha ni la entidad que dice representar en territorio boliviano no figuran en ninguna planilla o lista de voluntarios y activistas de defensores de esa meritoria asamblea”, aclaró en un comunicado.

En tanto, el supuesto activista recibió una detención preventiva de seis meses que deberá cumplir en el penal de San Pedro, La Paz. En enero de 2025 se someterá a un juicio para dictaminar su situación.