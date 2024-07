Realizan quinta convocatoria a elecciones de la Brigada Parlamentaria Cruceña

La sesión fue fijada para el lunes 29 de julio.

eju.tv / Alejandra Hinojosa

El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Richard Ribera, dio a conocer que se está realizando la quinta convocatoria a elecciones de esta instancia legislativa, a realizarse el lunes 29 de julio.

«No tengo la más mínima intención de perpetuarme en la Brigada» aclaró Ribera, ante los rumores de que se estaría autoprorrogando en la Brigada, por ello anunció que se convoca a elecciones para este lunes 29 de julio, «esperemos no se ponga como excusa que no se coordinó con los jefes de bancada, o que no se coordinó con la directiva, porque la directiva no quiere venir a reuniones y los jefes de bancada directamente hacen oídos sordos a una convocatoria» aseveró.

En este sentido, recalcó que normativamente no es necesario que se coordine la fecha para una sesión, ya que los parlamentarios tienen la obligación de asistir a las sesiones convocadas por la Brigada Parlamentaria.

Señaló que desde La Paz, están enviando funcionarios, uno que trabaja con el Movimiento al Socialismo y el otro que «a través de memorándum que nos mandan desde el masismo, son funcionarios de parlamentarios, llamados de oposición, pero que trabajan de manera muy armoniosa con el Movimiento al Socialismo» aseveró.