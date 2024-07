Revelan qué había en el interior del avión que trasladó a ‘El Mayo’ Zambada a EE.UU.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Dentro del avión que aterrizó en suelo estadounidense con Ismael Zambada García, alias ‘El Mayo’, y Joaquín ‘El Güero’ Guzmán López había bocadillos, patatas fritas y gansitos, un pastelito típico mexicano, informa USA Today.

El portal estadounidense publicó varias fotos de la aeronave Beechcraft King Air que llegó con el líder del Cártel de Sinaloa y el hijo del narcotraficante ‘El Chapo’ Guzmán a un pequeño aeropuerto en Nuevo México, cerca de El Paso, Texas.

Las imágenes muestran cadenas en las hélices del aparato de color blanco con una franja negra y una etiqueta de inspección de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por su siglas en inglés).

Ismael «El Mayo» Zambada flew inside this airplane to the U.S. I photographed the items left inside. Snacks, sugar drinks, zip ties and even an oxygen mask. Our full coverage with @laurenvillagran @JoshMeyerDC for @USATODAY https://t.co/lkBCcCpIEA pic.twitter.com/SCP6zvdyCm

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

— J. Omar Ornelas (@fotornelas) July 28, 2024