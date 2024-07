Riesgo de accidente cerebrovascular a corto y largo plazo después de la infección por SARS-CoV-2 en relación con la gravedad de la enfermedad: un estudio de cohorte nacional

Resumen

Objetivos: Los estudios han informado una alta incidencia de accidentes cerebrovasculares en pacientes hospitalizados con SARS-CoV-2, pero el impacto de la gravedad de la enfermedad aún no se ha explorado. El objetivo de Schade Skov ,et .al .,(Short-term and long-term stroke risk following SARS-CoV-2 infection in relation to disease severity: a Danish national cohort study BMJ Open 2024;14:e083171. doi: 10.1136/bmjopen-2023-083171) , fue estimar el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico incidente en personas con prueba positiva de SARS-CoV-2 en comparación con personas con prueba negativa estratificadas por la gravedad de la enfermedad durante la infección aguda y después de la infección.

Ámbito: Un estudio nacional danés.

Participantes:

Todos los adultos daneses a quienes se les realizaron pruebas de PCR para SARS-CoV-2 entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de noviembre de 2021. Se incluyeron personas con resultados positivos en su primera prueba positiva. Para las personas examinadas antes del 30 de noviembre de 2021, se tomaron una muestra aleatoria de una fecha índice de la distribución de las fechas de las pruebas entre las personas que dieron positivo en la prueba de SARS-CoV-2. Los individuos con resultados positivos fueron seguidos durante la fase aguda de la infección (días 0 a 14) y después de la infección (180 días después de la fase aguda). Los individuos con pruebas negativas fueron seguidos en períodos de tiempo equivalentes.

Medidas de resultado primarias y secundarias:

Riesgo de incidente de accidente cerebrovascular isquémico en personas con prueba positiva de SARS-CoV-2 en comparación con personas con prueba negativa durante la infección aguda y después de la infección.

Se calcularon los HR de subdistribución (SHR) con la muerte como riesgo competitivo utilizando la ponderación del puntaje de propensión como control de factores de confusión. El riesgo se estratificó según la gravedad de la enfermedad: gestionado en la comunidad, hospitalizado o ingreso en la unidad de cuidados intensivos.

Resultados:

Entre 3.910.219 personas sometidas a la prueba de SARS-CoV-2 PRC, se incluyeron 356.421 personas con prueba positiva y 3.067.456 personas con prueba negativa. Una prueba de SARS-CoV-2 positiva se asoció con una SHR de 3,32 (IC del 95 %: 2,60 a 4,25) en general para el accidente cerebrovascular en comparación con una prueba negativa en la fase aguda. En el período posterior a la infección, el riesgo de accidente cerebrovascular siguió aumentando en los individuos hospitalizados durante la fase aguda (SHR 1,85; IC del 95%: 1,45 a 2,37). Las personas con SARS-CoV-2 controlado en la comunidad no tuvieron un mayor riesgo de accidente cerebrovascular a largo plazo (SHR 1,01; IC del 95 %: 0,88 a 1,16).

Conclusión :

La infección por SARS-CoV-2 se asocia con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. La gravedad de la enfermedad parece ser un factor importante. Las personas con SARS-CoV-2 leve en la comunidad no tuvieron un mayor riesgo de accidente cerebrovascular.

Ronald Palacios Castrillo