Robert Downey Jr. regresa a Marvel como Doctor Doom, el nuevo gran villano del UCM

Los hermanos Russo también volverán para dirigir al actor en las próximas dos películas de los Vengadores: “Avengers: Doomsday” y “Avengers: Secret Wars”

Por Alejandro Saldaña https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/07/XWmle0uM-34142307.mp4 El actor dejará atrás su papel como Iron Man en el UCM y se convertirá en el próximo gran villano que tendrán que vencer los Vengadores en «Avengers: Doomsday» y «Avengers: Secret Wars» (Marvel Studios)

Fuente: infobae.com

Robert Downey Jr. regresará al Universo Cinematográfico de Marvel tras su retiro en 2019, según anunció Marvel Studios durante su panel en la San Diego Comic-Con. El actor, conocido por su papel de Iron Man, interpretará al villano Doctor Doom en dos próximas películas de los Vengadores tituladas Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, programadas para 2026 y 2027, respectivamente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Estos dos largometrajes serán dirigidos por los hermanos Russo, los encargados de los últimos dos capítulos de la saga que marcaron un antes y un después en la franquicia cinematográfica bajo el mando del presidente Kevin Feige. Los cineastas Joe y Anthony Russo se ganaron la aceptación del público y marcaron un punto alto en su carrea con Avengers: Infinity War en 2018 y Avengers: Endgame en 2019.

Robert Downey Jr. regresará al UCM como el villano Doctor Doom en las películas «Avengers: Doomsday» y «Avengers: Secret Wars», previstas para 2026 y 2027 (Instagram/@marvelstudios)

Downey, que viene de haber ganador el Oscar a mejor actor de reparto con Oppenheimer, apareció durante los últimos minutos del panel de Marvel Studios en la Comic-Con, justo segundos después de que Feige presentara a los Russo en el escenario. El actor se ocultó entre un grupo de personas vestidas como Dr. Doom y finalmente tomó un paso adelante, sacándose la máscara del personaje que llevaba puesta.

Robert, que estaba vestido de un verde claro, fue recibido entre aplausos y gritos de los fanáticos de Marvel que se encontraban presentes en el panel. Una vez que se calmaron, el actor señaló desde el escenario: “Nueva máscara, misma tarea”. Asimismo, Joe Russo destacó la complejidad del personaje de Victor Von Doom y subrayó la necesidad de contar con “el mejor actor del mundo” para dicho papel.

«Avengers: Doomsday» se lanzará en 2026, sustituyendo a la previamente planeada «Avengers: The Kang Dynasty» tras la desvinculación de Jonathan Majors del proyecto (Twitter)

Recientemente, el actor habló de su posible regreso al Universo Cinematográfico de Marvel de manera positiva: “Me he vuelto sorprendentemente abierto a la idea”, dijo a Variety en aquella ocasión. Asimismo, habló de sus 10 años como Iron Man: “Está en mi ADN. Probablemente sea el personaje más parecido a mí que he interpretado, aunque sea mucho más genial que yo”.

Avengers: Doomsday sustituirá a la previamente planeada Avengers: The Kang Dynasty. Esta última iba a presentar a la versión definitiva del villano Kang, interpretado por Jonathan Majors, cuyas variantes también aparecen en la serie Loki y la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania. El actor iba a interpretar al antagonista, pero fue desvinculado del proyecto tras un veredicto de culpabilidad por acoso y agresión.

«Avengers: Secret Wars», programada para 2027, está basada en los cómics de los años 80 y es considerada un sueño de infancia de los hermanos Russo (Twitter)

Avengers: Secret Wars, por otro lado, es señalado como un sueño de infancia de los Russo. Basado en los cómics de los años 80, narra la historia de un ser todopoderoso llamado Beyonder que transporta a héroes y villanos a un planeta para que luchen entre sí a muerte. A nivel general, esta narrativa es considerada como una de las más importantes en la historia de los cómics de Marvel.

Por su parte, los hermanos Russo, que no solo han hecho Endgame, sino también Capitán América: el soldado del invierno y Capitán America: Civil War, expresaron su entusiasmo por regresar a la franquicia. “Es la historia más grande que Marvel Comics haya contado”, dijo Anthony Russo. Asimismo, Stephen McFeely, guionista de varios éxitos de Marvel, será el encargado de escribir las nuevas entregas, consolidando un equipo lleno de experiencia.

El regreso de Robert Downey Jr. y las nuevas películas de los Vengadores buscan revitalizar el UCM, que ha enfrentado desafíos desde su salida (Disney/Marvel Studios)

El regreso de Downey y las nuevas películas de los Vengadores se suman al impacto reciente de la película Deadpool & Wolverine, que ha registrado cifras récord como la cinta para mayores de 18 años con más recaudación en su fin de semana de estreno. De esta manera, el actual panorama parece estar revitalizando el interés en el MCU, que ha enfrentado desafíos para llenar el vacío dejado por la salida de Downey.