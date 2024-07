Robo a pedido: Delincuentes roban dos celulares y dejan encerrado al delivery

Naira Menacho

Delincuentes alquilaron una casa para poder robar dos celulares valuados en Bs 6.500 cada uno, que solicitaron que sean entregados por un delivery, a quien encerraron para poder quitarle los teléfonos. El robo y el recorrido de los sujetos fue captado por las cámaras de seguridad y se logró identificar a uno de los sujetos como Fernando C.R.

Según la cronología de los hechos, los sujetos, primero alquilaron una habitación en un condominio ubicado en ubicado entre el 2do y 3er anillo de la avenida La Salle y Canal lsuto, luego llamaron a una tienda de un centro comercial, donde convenció a los propietarios de enviar los celulares con un delivery.

El delivery, Ernesto Rodríguez, relató que cuando llegó al edificio, los sujetos lo hicieron ingresar al departamento y pidieron que le entregue los celulares para mostrarle a su madre, y se retiraron del lugar dejando solo al delivery.

“Esperé como 10 minutos y cuando vi no que no regresaban fui a ver y me di cuenta que ellos habían cerrado la puerta con llave”, sostuvo.

Ronald Carrasco, propietario del Centro Comercial, presentó la denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra del Crimen (Felcc) y aseguró que se identificó a uno de los delincuentes.

“Tenemos videos de la persona que solicitó el celular y que se identificó como Fernando C. R, también tenemos los videos del Comercial Grigotá, donde intentaron vender los teléfonos y al no poder lograrlo, se fueron al Plan 3.000 y a los ‘Cachis’ de la calle Charcas”, indicó el propietario.

Entre tanto, el administrador del edificio aseguró que los delincuentes presentaron documentos falsos y confirmó que dejaron encerrado al delivery.