Romer Saucedo, el juez cruceño que obtuvo 100 puntos en la evaluación para las elecciones judiciales

El juez Romer Saucedo Gómez es uno de los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia que aprobó con nota destacada la evaluación oral en el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

El profesional aseguró que logró 100 sobre 100 gracias a la preparación que tuvo.

«Gracias a Dios, el tiempo nos dio para prepararnos, para poder abarcar las diferentes áreas de lo que involucra el derecho y poder rendir un buen examen ante la Comisión de la Asamblea Legislativa», indicó Saucedo en entrevista con Que No Me Pierda.

Comentó que la dificultad de la prueba era por la amplitud de temas que podía abarcar.

«Fue difícil porque las preguntas fueron de diferentes materias y, en lo personal, tengo formación en el área penal. Soy juez de Instrucción anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer, hace 5 años que ejerzo en el mismo cargo», detalló.

Saucedo destacó que ingresó a este cargo por concurso de méritos.

«Cuando salió una convocatoria hace cinco años, me postulé, obtuve la mejor nota y accedí al cargo. Yo estaba en el ejercicio libre cuando salió la convocatoria, entonces me postulé porque creí que cumplía los requisitos. Yo desde muy temprano me empecé a formar, tengo tres maestrías y otros estudios superiores, inclusive fuera del país, tengo una maestría en España. Entonces, creí que reunía las condiciones, me postulé y, gracias a Dios, saqué la mejor nota», comentó.

Por eso, espera ser seleccionado para ser uno de los candidatos que se someta el voto del pueblo.

«Me postulé también a la Fiscalía Departamental, cuando salió hace un tiempo la convocatoria, estuve entre los tres mejores. En estas elecciones judiciales, creí que también podía participar, estamos peleando para poder ingresar a la papeleta y que el pueblo cruceño decida por sus mejores representantes», complementó.