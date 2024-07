Hasta el momento, el evento superó un movimiento económico de más de $us 16 millones y cuenta con más de 400 expositores entre grandes, medianos, pequeños y microempresarios.

Entre el 9 y el 10 de julio se desarrolló la Rueda de Negocios de la feria “La Paz Expone 2024” que generó un movimiento de $us 38,5 millones, un 14% más que lo alcanzado en la versión del año pasado.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Rolando Kempff, informó que el desarrollo de la Rueda de Negocios tuvo un gran éxito donde participaron unas 50 empresas, entre nacionales e internacionales.

“Se ha realizado una rueda de negocios, realizada por la Cámara de Comercio, y se estima un monto de 38,5 millones de dólares, monto que superó en 14% de lo que fuera en 2023 con la participación de más de 50 empresas nacionales e internacionales”, informó Kempff.

La VII versión de la feria La Paz Expone 2024, que abrió sus puertas el jueves 4 de este mes y culminará el domingo 14.

Inicialmente se proyectó generar $us 40 millones en intenciones de negocio, superior en $us 5 millones a lo alcanzado en la versión 2023 que fue de $us 35 millones.

Además, hasta el momento, la feria superó un movimiento económico de más de $us 16 millones y cuenta con más de 400 expositores entre grandes, medianos, pequeños y micro empresarios del sector público y privado.

“Destaco el tema de los microempresarios porque son los que realmente están produciendo, desarrollando y los que se están formalizando poco a poco”, dijo el empresario.

Visitantes

Se prevé superar las 100.000 personas que visiten el Campo Ferial Chuquiago Marka en la zona sur de la ciudad de La Paz donde se realiza el evento ferial.

Durante estos días de la feria se generaron alianzas estratégicas entre los rubros empresariales y por primera vez se realizaron las jornadas gastronómicas, culturales internacionales con las embajadas acreditadas en el país, resaltó Kempff.

También resaltó la participación de los gobiernos municipales de Cochabamba, La Paz, El Alto, Achocalla, y también grupos empresariales agropecuarios del Beni.

“Esto es muy interesante, el Beni, porque es en el marco de la marcha al norte, marcha amazónica, donde estamos llegando a alternativas de vinculación entre empresarios paceños y benianos”, añadió.