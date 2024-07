Rueda de un Boeing rebota en la pista de un aeropuerto tras desprenderse durante el despegue

El neumático terminó cayendo sobre el automóvil de un empleado del aeropuerto.

En redes sociales se ha difundido un video del momento en que la rueda de un avión rebotó en la pista del aeropuerto internacional de Los Ángeles. El incidente tuvo lugar en la mañana de este lunes, cuando un avión Boeing 757-200 de la compañía aérea estadounidense United Airlines perdió un neumático durante el despegue.

United Airlines 757 loses a wheel during takeoff from Los Angeles International Airport. United Airlines Flight 1001 continued to Denver Airport where it landed safely. pic.twitter.com/jFDJmQpBKs

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 9, 2024