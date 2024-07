Sale Biden, entra Harris: la portada de la revista Time tras el anuncio del presidente de EEUU

El medio respondió a la decisión del presidente de abandonar la carrera con una nueva portada digital que muestra a la vicepresidenta entrando en escena mientras él se retira. Actúa como una secuela visual de una anterior que lo retrataba comenzando a salir del marco, con el simple título: “Pánico”

Kamala Harris entra en escena (Time-Getty Images) Kamala Harris entra en escena (Time-Getty Images)

Fuente: infobae.com

Este domingo la revista Time respondió a la decisión del presidente Joe Biden de abandonar la carrera presidencial con una nueva portada digital que muestra a la vicepresidenta Kamala Harris entrando en escena mientras Biden se retira.

La portada actúa como una secuela visual de una anterior que mostraba al jefe de Estado comenzando a salir del marco, con el simple título: “Pánico”. Esa portada acompañó un artículo sobre la fallida preparación de Biden para el debate presidencial del 27 de junio con Donald Trump, el evento que en última instancia sirvió como el catalizador para su breve intento de reelección.

La secuencia de portadas de Time (Time) La secuencia de portadas de Time (Time)

El artículo publicado ese 27 de junio por el periodista Philip Elliott fue muy duro por la performance del presidente en el debate: “Antes de la medianoche, Joe Biden luchó durante 90 minutos en un debate contra Trump que, incluso los aliados más cercanos de Biden, admitieron en secreto que fue un desastre. Biden se comportó como el abuelo de 81 años que es: tartamudeó en voz baja entre argumentos ininteligibles y permaneció con la mirada en blanco y la boca abierta mientras Trump lanzaba un ataque verbal tras otro”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En tanto, el texto publicado este domingo tras el anuncio de Biden, sostiene: “No debe haber sido fácil para un hombre que luchó la mayor parte de su vida por el poder de la presidencia, renunciar ahora, en un estado disminuido y en condiciones difíciles. Biden no quería irse. Superar la adversidad se había convertido en una característica definitoria de su identidad. Vio las crecientes preocupaciones sobre su edad como otro obstáculo que superar”.

“La decisión de Biden de retirarse reinicia la carrera presidencial. La campaña de Trump, diseñada para burlarse, ridiculizar y derrotar a Biden, está luchando por repensar su estrategia para abordar el mapa electoral. Los demócratas intentarán sacar provecho de este nuevo comienzo, con la esperanza de que un nuevo candidato en la cima de su lista energizará a la base. Pero quién podría ser ese candidato es una pregunta abierta”, agrega el artículo. Y concluye: “Los peces gordos del partido están ansiosos por empezar de nuevo. Durante semanas, algunos han estado elaborando y haciendo circular, planes hipotéticos para una contienda de nominación truncada que culminaría en la convención del partido en Chicago en agosto. Los demócratas, y Estados Unidos, se encuentran ahora en territorio desconocido”.

Biden anunció el domingo que se retiraría y, después de casi media hora, respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris para reemplazarlo en la candidatura.

Los demócratas rápidamente apoyaron a la vicepresidenta como su probable candidata presidencial. Pero la situación política, que evoluciona rápidamente, sigue siendo volátil a solo unos meses de las elecciones de noviembre.

Poco después de que Biden se hiciera a un lado, apoyó firmemente a Harris, que haría historia como la primera mujer negra y del sur de Asia en convertirse en candidata presidencial de un partido importante. Otros respaldos vinieron del expresidente Bill Clinton y Hillary Clinton, la primera candidata presidencial femenina de un partido importante, y destacados senadores estadounidenses, una amplia franja de representantes de la Cámara de Representantes y miembros del influyente Caucus Negro del Congreso.

Mientras los demócratas se preparan para enfrentarse al republicano Donald Trump este otoño, Biden dijo que elegir a Harris como su vicepresidenta había sido la “mejor decisión” que había tomado en su vida. “Hagámoslo”, dijo.

“Mi intención es ganar esta nominación”, declaró Harris en un comunicado.

Sin embargo, la situación política y logística que tienen por delante los demócratas sigue siendo algo incierta, ya que el partido que esperaba llegar a las elecciones de noviembre retratando a Trump como un líder cuasi autoritario y una amenaza a la democracia estadounidense, ahora debe reorganizar la parte superior de su boleta en cuestión de semanas, antes de que comience la convención de nominación del partido el 19 de agosto.

Parecía estar formándose una oleada de apoyo para que Harris lidere el partido (en pocas horas la campaña de Biden cambió formalmente su nombre a Harris for President, lo que refleja que ella está heredando su operación política), pero hay algunos que se resisten notablemente.

Kamala Harris agradeció el apoyo de Biden y confirmó que buscará la candidatura a la presidencia de EEUU (AP Foto/Evan Vucci) Kamala Harris agradeció el apoyo de Biden y confirmó que buscará la candidatura a la presidencia de EEUU (AP Foto/Evan Vucci)

El ex presidente Barack Obama y la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quienes son vistos ampliamente como los artífices de la retirada de Biden de la carrera, ya que estaban preocupados no solo por mantener la Casa Blanca sino también por ganar el control del Congreso, no respaldaron explícitamente a Harris, y Pelosi está a favor de una primaria abierta.

Los demócratas clave creen que Harris se beneficiaría de una “miniprimaria”. Argumentan que una campaña primaria rápida mostraría al pueblo estadounidense, a los donantes del partido y a los escépticos que Harris es la mejor para el puesto, y daría a los posibles contendientes la oportunidad de competir, o al menos debutar como posibles compañeros de fórmula.

Harris estaba haciendo llamadas a última hora del día a legisladores del Congreso, entre ellos la representante Annie Kuster de New Hampshire, presidenta de la Nueva Coalición Demócrata, un grupo moderado en el Capitolio. Kuster también respaldó a Harris el domingo.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, prometió un “proceso transparente y ordenado”.

En cuestión de meses, las elecciones anticipadas comenzarán y los demócratas no tienen tiempo que perder si quieren competir contra un Partido Republicano enérgico que ha acogido con agrado el regreso de Trump. Deben hacer un cambio rápido para unificar a un partido demócrata sacudido, reorientar todo un aparato de campaña en torno a una nueva fórmula presidencial y organizar el juego de campo para conseguir que la gente salga a votar.

El equipo de Trump se enfrenta a su propio desafío, reorientando sus incesantes ataques, desde la edad de Biden (81 años), su resistencia y capacidad para gobernar, hasta un candidato demócrata aún por nombrar. Entre los principales contendientes potenciales, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ha dicho que no se presentará, y el gobernador de California, Gavin Newsom, ha dicho que respaldaría a Harris si se convirtiera en la candidata. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, respaldó a Harris el domingo.

(Con información de AP)