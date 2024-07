Salió a una discoteca con sus amigos; lo drogaron, le robaron y lo abandonaron por el Plan 3000

El incidente ocurrió durante el fin de semana, cuando la víctima salió a un boliche en el centro de la ciudad.

El joven denunció que fue dopado y despojado de dos iPhones, sus zapatos y 3,000 bolivianos antes de ser abandonado. «Me doparon. Me robaron mis pertenencias y me dejaron inconsciente tirado por el Plan 3000», declaró la víctima, quien mencionó que lo último que recuerda es haber llegado en un taxi hasta el segundo anillo y avenida Brasil. A partir de ahí, perdió el conocimiento.

Fue alrededor del mediodía del domingo cuando los vecinos encontraron al joven inconsciente en un lote baldío. Según la denuncia, el joven había salido con sus amigos a una discoteca en la zona sur y, durante la madrugada del domingo, fue abordado por tres mujeres que lo llevaron a otra discoteca en el centro de la ciudad. Posteriormente, tomaron contacto con un hombre.

«Un tipo se acercó a nosotros y empezó a poner de todo. Luego me dice que se quedó sin efectivo y me pidió que lo acompañara al cajero. Cuando salimos, me subió a un taxi y ahí ya me sentí mareado. Al intentar escapar, quedé inconsciente», agregó la víctima.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La familia del joven exige justicia y hace un llamado a las autoridades para que den con los responsables de este delito, que se presume forma parte de una red que actúa para dopar y robar a los clientes de locales nocturnos.