¡Se escondía bajo la cama! Chofer que atropelló dos perritos argumentó que discutía con su pareja

En su declaración, Gonzales explicó que al momento del accidente estaba discutiendo con su pareja. «Aspecto que habría motivado para que no se percate de los animalitos,» indicó Gonzales. Sin embargo, Holguín destacó que lo más censurable fue que después del hecho, Gonzáles no se detuvo para auxiliar a los perritos y huyó del lugar. «Lo censurable es que después del hecho no se detiene y huye, dejando a los dos canes en la vía pública,» agregó Holguín.

Las autoridades continuarán con el proceso legal correspondiente para asegurar que se haga justicia por este acto de crueldad animal.