Se reduce el servicio del transporte público por falta de carburantes en el país, acatarán paro del jueves

La Paz. Una cisterna descarga gasolina mientras la fila aumenta en la avenida Montes. Foto: ANF.

La Paz, 31 de julio de 2024 (ANF). – La circulación de vehículos del servicio público del área urbana, interprovincial e interdepartamental se redujo debido al desabastecimiento de carburantes en el país. Ante la falta de atención y las largas filas en surtidores, las federaciones de ese sector acatarán el paro de 24 horas convocado para el jueves.

“En el caso de los buses interprovinciales e interdepartamentales, no están trabajando el 60% de los afiliados a ese sector, mientras que en el transporte urbano se ha reducido hasta un 30%. Pasamos más tiempo en los surtidores y nuestros ingresos se han reducido”, informó a la ANF el ejecutivo de la Federación Andina de Choferes de El Alto, Reynaldo Luna.

La Confederación de Choferes de Bolivia determinó un paro de 24 horas a nivel nacional con bloqueo de carreteras para este jueves 1 de agosto, por la falta de carburantes. Exigen al Gobierno que solucione el conflicto ya que es el sector más afectado.

En ese contexto, el secretario ejecutivo de la Federación de Transporte 1 de Mayo, Mario Silva, dijo que en el caso del transporte urbano que usa diésel se redujo en un 50% por la falta de ese carburantes, precisó que ese es el caso de Santa Cruz.

“La escasez de combustible afecta a todos los sectores del transporte. Por ejemplo, en Santa Cruz, del cien por ciento de los microbuses ya trabajan casi la mitad, la otra mitad están haciendo filas en los surtidores, lo mismo pasa con los buses interdepartamentales”, explicó.

El transporte interdepartamental e interprovincial no es el único afectado por ese conflicto, el urbano también se vio perjudicado porque en los últimos días se registraron largas filas para adquirir gasolina. Ese hecho se reflejó en la reducción de motorizados que prestan servicio en la noche.

Entre tanto, el presidente del Comité Nacional de Buses, Richard Martínez, reveló solo el 20% de sus afiliados están trabajando y cumpliendo con las rutas interdepartamentales. Aseveró que sus ingresos se mermaron y está afectando al pago de alquiler de ambientes, sueldos y los créditos en entidades financieras.

“Nosotros hemos sido afectados en gran medida, del 100% de nuestros afiliados solo está trabajando el 20% porque el resto debe hacer filas para comprar diésel. Tenemos muchas obligaciones que cumplir, por ejemplo, en la terminal metropolitana tiene una oficina de la que debe pagara alquiler, pagar sueldos a los choferes asalariados y tenemos deudas en los bancos, esta situación ya es demasiado”, puntualizó.

Por su parte, el ejecutivo de la Federación Chuquiago Marka, Santos Escalante, admitió que también se ven perjudicados por el desabastecimiento de combustible que ya fue denunciado con anterioridad, el incremento en los precios de autopartes, además del abuso por parte de la Aduana Nacional.

Mantenimiento

Por otra parte, Luna dijo que los gastos para el mantenimiento de los motorizados se elevaron de forma considerable, debido al incremento de precios de autopartes, lubricantes, repuestos y otros elementos que requieren de forma periódica.

“A causa de la escasez de dólares se han incrementado los repuestos, las autopartes y lubricantes y eso afecta al mantenimiento de nuestros vehículos, me animo a decir que se han incrementado en un 80% y, por tanto, nuestras ganancias se han reducido”, añadió.

Paro

Entre tanto, Silva ratificó que este jueves se llevará a cabo un paro de 24 horas con bloqueo de carreteras en todo el país, en protesta contra el gobierno por la falta de solución a sus demandas. Dijo que ya se definió un cronograma y los puntos donde se restringirá la circulación vehicular.

En ese entendido, Escalante rechazó esa movilización y aseguró que la Federación Chuquiago Marka no acatará el paro porque no fueron convocados por la Confederación de Choferes de Bolivia. Incluso, pidió a la policía boliviana y al alcalde de La Paz, Iván Arias, que garanticen la libre circulación.

“Nosotros no vamos a ir a ese paro que ha convocado la federación, queremos ser claros, la Federación Chuquiago Marka no va a participar de este paro nacional porque nosotros no hemos sido invitados, no se nos ha tomado en cuenta. Pedimos a la Policía y al alcalde que garanticen el libre trabajo”, enfatizó.

De acuerdo al instructivo, en la urbe alteña se instalarán 10 puntos de bloque en los siguientes sectores: en el Peaje La Paz – El Alto, cruce a Viacha y avenida 6 de Marzo, cruce Villa Adela, Tilata, avenida Litoral, Avenida Costanera, Extranca de Río Seco, avenida Juan Pablo II, Senkata, Ventilla y otros sectores.

Mientras que en La Paz se instalaran 21 puntos de conflicto: plaza del Estudiante, en el puente de la Cervecería Boliviana Nacional, Armentia, Sucre, plaza Isabel La Católica, Cementerio, Garita de Lima, La Portada, avenida Naciones Unidas, plaza Villarroel, plaza Uyuni, Estadio Hernando Siles, San Pedro y en la zona Sur.