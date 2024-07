Segip inaugura oficina del Bicentenario en Sucre y avanza en su meta de declarar a Bolivia libre de indocumentados

A 200 años de la Independencia de Bolivia no puede existir en el país “gente de primera y gente de segunda”, porque la cédula de identidad permite ejercer derechos y acceder a beneficios, afirmó el ministro de Gobierno

Sucre, 24 de julio de 2024 (ABI).- El Servicio General de Identificación Personal (Segip) inauguró la oficina del Bicentenario, en la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca, y con ello avanza en el proceso de declarar a Bolivia en 2025 como libre de indocumentados.

“Antes del Bicentenario todos los bolivianos y bolivianas vamos a tener nuestro carnet de identidad, tal vez en el área urbana no parezca significativo ello, pero en el área rural hay gente que nunca ha tramitado su cédula de identidad y no han podido acceder a un servicio de salud, a la educación, porque no han podio ejercer sus derechos”, aseguró el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

En criterio de la autoridad, a 200 años de la Independencia de Bolivia no puede existir en el país “gente de primera y gente de segunda”, porque la cédula de identidad permite ejercer derechos y acceder a beneficios.

De acuerdo con el director departamental del Segip, Alvar Arandia, se prevé que esta oficina entregue 350 carnets y 120 licencias de conducir al día.

Por otro lado, Del Castillo destacó que, con la oficina del Bicentenario, también se dinamizará la economía de la población sucrense.

La nueva oficina del Segip en Sucre queda ubicada en la avenida 6 de Agosto N° 992, zona El Rollo.

Segip proyecta que los departamentos de Beni, Cochabamba y Potosí sean declarados libres de indocumentados para este 2024.

Para tal cometido se habilitaron los programas: Brigadas Móviles, Segip a Domicilio, Segip Móvil, Segip en tu Escuela, Cedulación en Centros Penitenciarios y Segip Sin Fronteras.