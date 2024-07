Senador de EE.UU. recurre a un traductor de español para decir a migrantes que los deportará

Fuente: https://actualidad.rt.com

El candidato a gobernador del estado estadounidense Misuri, Bill Eigel, prometió tomar medidas contra la migración ilegal si gana las elecciones. El senador publicó en sus redes sociales un video en el que aparece con un intérprete al español para dirigirse a la audiencia.

«Él es Bill Eigel. Tomará medidas energéticas contra la inmigración ilegal», dice el intérprete mientras el candidato empieza a enumerar las políticas que piensa adoptar si se convierte en gobernador. «No más ilegales. No más dinero. No más fiestas«, traduce el intérprete. Al final del video, Eigel asegura que los migrantes ilegales serán arrestados y deportados a sus lugares de origen, momento en que el traductor exclama «¡Ay caramba!» mientras se lleva las manos en la cabeza.

En su cuenta oficial de X, el senador acompañó la publicación del video con el texto: «Mi último anuncio de televisión es un mensaje sencillo para los migrantes ilegales: se acabó la fiesta, haz las maletas, te vas a largar de aquí«.

My latest TV ad is a simple message to illegal immigrants: The party’s over. Pack your bags. You’re getting the hell outta here. pic.twitter.com/YVFo6n5iY7

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

— Bill Eigel (@BillEigel) July 23, 2024