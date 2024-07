El líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, asistirá al encuentro político convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para este 10 de julio si es que otros líderes también acuden a la cita.

La información fue confirmada por el jefe de CC en la bancada de la Cámara de Senadores, Guillermo Seoane. “Carlos Mesa asistirá si es que los líderes políticos confirman su asistencia”, dijo el legislador a La Razón Radio.

“Ha habido una invitación por parte del TSE para que participen los jefes de partido. Tenemos que cosas que decir; ahí hay que estar (…). Si hay voluntad política y ganas de avanzar, es fácil de resolver el tema. Pero si vienen con exigencias duras, habrá que ver la propuesta del TSE”, firmó.

Carlos Mesa

El TSE decidió convocar a las tres fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa y a los presidentes de la Cámara Senadores, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Israel Huaytari. Además de Mesa, fueron invitados Luis Fernando Camacho, de Creemos, y el expresidente Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Morales, que inicialmente no estaba consignado entre los invitados, confirmó el lunes su presencia en la cumbre política. En representación de Camacho, en prisión por el caso Golpe de Estado I, sobre los hechos precedentes a la caída de Morales en 2019, será parte de la reunión el asambleísta cruceño Zvonko Matkovik.

La convocatoria del TSE busca, principalmente, un acuerdo político para definir la situación de las elecciones judiciales y analizar la pertinencia o no de realizar las elecciones primarias, antes de las elecciones presidenciales de 2025.

Encuentro del TSE

A respecto, Seoane dijo que la eliminación de las primarias “cerradas” es muy probable, aunque insistió en la pertinencia de las primarias abiertas, competititvas y simultáneas propuestas por Mesa el 6 de marzo.

Lea también: “Nuestro planteamiento será que se suspendan las elecciones primarias”, dice el TSE en la previa a encuentro político

El lunes, el TSE invitó al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) a participar en el encuentro, luego de la presión de varios actores políticos.

“Esperemos que no nos generen problemas para el desarrollo del cronograma electoral (…). Si allá hay una vocación democrática y ganas de avanzar, no va haber ningún problema, pero no nos pueden hacer bailar la cueca solo al ritmo de Evo Morales y (Luis) Arce”, dijo Seoane.

El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi afirmó que el Órgano Electoral tiene “una agenda apretada” y que se debe priorizar las elecciones judiciales, de ahí la iniciativa de consensuar las actividades electorales, aunque su propuesta es eliminar las elecciones primarias cerradas.