Siete personas serán citadas a declarar por extorsión en la Cámara de Diputados

Se esperan los resultados del peritaje al celular del involucrado. Prevén que entre los convocados esté el diputado Israel Huaytari, además de otros dos funcionarios.

Fuente: Visión 360

El abogado Abel Loma informó que siete personas serán convocadas a declarar, en relación al caso de extorsión de 74.400 bolivianos, cometida por un funcionario de la Cámara de Diputados. El jurista espera que también se presenten el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, además del Oficial Mayor y el Secretario General de esa instancia legislativa.

“El día de la audiencia cautelar del señor Joel S. P., el Ministerio Público indicó que va a convocar a declarar a siete personas, no se ha mencionado los nombres ni cargos, pero imaginamos que son funcionarios públicos y no descartamos el llamado a civiles”, explicó Loma en contacto con Visión 360.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Manifestó que la Fiscalía podría citar a una colaboradora de la persona que fue extorsionada, la que presta servicios en la Asamblea Legislativa, así como otros testigos que estuvieron el momento en que Loma aprehendió a Joel S.P. en flagrancia, contando el dinero que solicitó.

Por otro lado, el abogado considera que quienes deben prestar declaración son los funcionarios mencionados por Joel S. P. en las llamadas telefónicas que hizo a la víctima. El funcionario que ahora está detenido en el penal de San Pedro, ocupaba el cargo de jefe de contrataciones y pedía el pago de 74.400 bolivianos, si la víctima quería continuar con los servicios que prestaba.

Huaytari declaró el fin de semana que ve “muy planificada (la denuncia del acto de corrupción). Por lo que he visto, en el momento en el que (el aprehendido) estaba recibiendo el dinero, entra la prensa y los policías. Insisto, me parece muy planificado. Entonces, qué corresponde, investigación sobre cómo se procedió en este tema. Además, quiero aclarar que nosotros no vamos a defender a ningún ciudadano, si está metido en hechos de corrupción, los que tienen que caer, que caigan. No vamos a tolerar ningún tipo de coimas en nombre de la presidencia”, declaró al programa Detrás de la Verdad.

Loma considera que hay una serie de elementos que desmienten la versión de una “planificación” en la aprehensión del funcionario de la Cámara de Diputados, pero lamentó que la Fiscalía haya presentado una imputación débil contra Joel S.P., por lo cual expresó su sospecha de que las autoridades estén ayudando al mismo.

Aseveró que la imputación es muy escueta y genérica, además de que el fiscal no pudo sostener el riesgo de fuga del exfuncionario tomando en cuenta que no tiene domicilio conocido.

Anunció que estará atento y vigilante a la apelación, para evitar que se beneficie al sujeto. “Así es nuestra justicia no lastimosamente: angosta para unos y ancha para otros”, lamentó el abogado.