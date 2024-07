Silva sobre las próximas elecciones 2025: No es hora de hablar de izquierda o de derecha

Especificó que el deterioro de la economía cambiará hasta el discurso político en los candidatos paras las próximas elecciones 2025.

eju.tv / Video: Programa Fama, Poder y Ganas

El analista político Marcelo Silva consideró que de cara a las próximas elecciones 2025, previsto para agosto de ese año, los diferentes frentes políticos no deben centrar sus discursos en derecha o izquierda ni siquiera hablar de una división de oriente u occidente, sino concentrarse en el tema económico, por el actual panorama que se vive en el país.

“Creo que no es el tiempo este de fijarse en derecha o en izquierda ni siquiera en una división de oriente, de occidente o discursos indígenas. Creo que eso ha quedado superado o va a quedar soslayado, en función del tema económico”, afirmó el experto.

También puede leer: Branko fue presentado como candidato a la Presidencia de Bolivia en encuentro donde participan Milei y Bolsonaro

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Las declaraciones se dan luego que el empresario y exministro Branko Marinkovic fue presentado ayer como candidato a la Presidencia de Bolivia, en Brasil, en un encuentro en el que participaron varias figuras de la derecha latinoamericana, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei y el expresidente Jair Bolsonaro.

En criterio de Silva, el próximo Gobierno sin duda que será sustentado por alianzas, ya no sucederá el hecho que un sólo candidato gane el poder. Especificó que el deterioro de la economía cambiará hasta el discurso político y que tiene hasta la impresión sobre lo sucedido del 26 de junio, más allá de que fue o no un golpe o autogolpe, muestra la fragilidad de la democraciá y que está expuesta por el tema económico. «Es un elemento que no se tiene que desechar de ninguna manera».