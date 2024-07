Sospechoso de secuestro de empresario brasileño dice que salió de Bolivia y denuncia extorsión de la Policía

Marco Andrés O.V. es señalado como uno de los sospechosos de haber participado en el secuestro de un empresario brasileño ocurrido el pasado viernes en Santa Cruz. El hombre, a través de un video, dijo su verdad al defender su inocencia y denunciar supuestas extorsiones de las que asegura haber sido blanco por parte de la Policía.

Exponiendo su rostro, Marco Andrés comienza diciendo que es falso que él o su pareja -actualmente detenida en Palmasola- tengan alguna implicancia en el ilícito que se investiga, señalando que no conoce a la persona que fue secuestrada y que él ya se encuentra fuera de Bolivia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“No es que me declare en la clandestinidad, pero ya no no estoy en el país por seguridad de mi vida y porque se vulneran mis derechos siempre. No es primera vez que me quieren acusar de cosas que yo no he hecho”, dijo.

Según indicó, teme por su vida, la de su pareja, su hijo y su familia y pidió a la Policía no “armar” casos porque “no soy ningún delincuente, yo no he matado a nadie”.

“Me cansé de tanto atropello y que se levante mi nombre con falsos porque no soy un santo, tengo un pasado y si tengo que pagar por cosas que he hecho en el pasado, esa es otra instancia y las pagaré. Pero ya estoy cansado que me cuelguen muertos o asuntos que no son míos y que yo no tengo nada que ver”, dijo marco Andrés.

Por ese “pasado”, el hombre asegura que en reiteradas ocasiones ha sido blanco de extorsiones y que a pesar que hace dos años “estoy intentando rehacer mi vida, que no me involucro en nada, no sé por qué la Policía se empecina siempre en quererme involucrar a mí. Me cansé que la Policía me extorsione, Interpol, todos los grupos de inteligencia, siempre les he pagado, siempre he pagado y siempre me han extorsionado y ya me harté”.

“En estos momentos no tengo dinero. La última vez que me extorsionaron me dejaron en la calle. Perdí todo. Ahora estoy volviendo a querer trabajar limpiamente y bien. Y de nuevo me quieren involucrar en algo que yo no tengo nada que ver”, insistió el hombre, que aseguró haber tomado la decisión de hacer público el video para que se conozca la otra versión en esta investigación.

De acuerdo a informes de la Fiscalía y la Policía, dos son los hombres que son buscados al ser señalados de ser los autores materiales del secuestro del empresario brasileño. Uno es Marco Andrés Z.V. y el otro fue identificado como Elivelton Ch., ambos extranjeros.