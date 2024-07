«¿Soy ‘sexy’?»: Política japonesa se desnudó en vivo para ganar votos

Fuente: https://actualidad.rt.com

Airi Uchino, una candidata de 33 años a las elecciones a gobernador de Tokio, desató una polémica, después de que a finales de junio se desnudara en una transmisión televisiva nacional y preguntara a los espectadores si la encontraban ‘sexy’.

Uchino Airi, a candidate in the Tokyo gubernatorial race, stripped during her official public television speech, asking viewers if they thought she was sexy. She asked them to add her as a friend on messaging app LINE and pledged to respond to everyone. pic.twitter.com/pa9IYfelUR

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) June 27, 2024