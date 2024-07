Sur y chilchi hará descender la temperatura a 6 grados en Trinidad

Este viernes se prevé que la temperatura descienda hasta los 6 grados, como consecuencia del frente frío que se tiene y que estará acompañado por una chilchina persistente, informó el lunes el responsable de la Unidad del Sistema de Alerta Temprana del municipio de Trinidad, Carlos Reynaldo Sangary.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

“Habíamos dicho que del lunes a miércoles íbamos a tener las temperaturas más bajas, pero ha cambiado el panorama, entonces el viernes se tendrá un cambio brusco, un frío extremo acompañado de chilchina, la temperatura bordeará entre los 6 y 7 grados”, dijo.

En consecuencia recomendó a la población abrigarse bien, no salir si no es necesario para no recibir las ráfagas de viento y mojarse, porque trae complicaciones de salud.

Por su lado, el responsable del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Khobbys Negrete, informó que está vigente la alerta naranja emitida por esa institución como consecuencias de las bajas temperaturas que se tendrán hasta el 15 de este mes de julio.

Este martes la temperatura mínima será de 13 grados sin probabilidad de lluvias, el miércoles se tendrá cielo poco nuboso y una temperatura 13 grados.

El viernes se prevé lluvias en Trinidad con vientos moderadamente fuertes. A nivel departamental los lugares más fríos serán Reyes, Rurrenabaque, Santa Rosa, San Borja, Santa Ana.

Sectores productores productivos como los ganaderos, con tiempo recomendaron a sus asociados estar preparados para enfrentar este fenómeno natural, lo cual pasa por llevar sus animales a los montes para protegerlos de los vientos.