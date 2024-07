Surgen propuestas para junta de Fancesa: «U» plantea disolver plantas de Concretec no rentables

PLANTA. Instalaciones de una de las líneas de producción de la Fábrica Nacional de Cemento. ARCHIVO

Fuente:, https://correodelsur.com

La Universidad San Francisco Xavier anunció que planteará en la próxima junta de accionistas de Fancesa, de la que es parte, la disolución de las plantas de Concretec en los departamentos donde no están generando réditos. Sobre las críticas a su representante que funge como presidente de la cementera, considera que lo que pasa en la empresa no se debe a una persona, sino que es de responsabilidad de las tres instituciones copropietarias.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Estas declaraciones surgen a menos de una semana de la Junta de Accionistas ordinaria, prevista para el 26 de julio, cuando se pondrá en consideración el informe de los estados financieros de la gestión fabril 2023-2024, que concluyó el pasado 31 de marzo.

El martes, el gobernador Damián Condori calificó de “muy negativo” el trabajo de la presidencia, a cargo de la Universidad, y de las gerencias Comercial y General de Fancesa. Además, lamentó que los encargados de ejecutar el “plan de salvataje” presentado por la Universidad no estén cumpliendo con ese mandato. Respecto a los estados financieros, expresó sus dudas sobre la utilidad de Bs 43 millones de Fancesa y el déficit de Bs 49 millones de todo el grupo corporativo.

El alcalde Enrique Leaño, a su vez, coincidió con la Gobernación al observar el incumplimiento del plan de salvataje, por lo que planteó un trabajo coordinado en el directorio para superar las dificultades. “Lo que pasa es que al interior del directorio se ha llegado a una situación de falta de coordinación y eso hace que, a veces, los gerentes hagan dibujo libre”, dijo el martes.

Este miércoles, en una entrevista concedida a CORREO DEL SUR, el rector Walter Arízaga consideró injusto que se cargue toda la responsabilidad de lo que pasa en Fancesa a la Universidad, cuando toda la gestión está a cargo de las tres copropietarias.

Alcaldía, Gobernación y Universidad tienen sus representantes en el directorio y, cuando asumen, tienen que cumplir con lo que dice el estatuto, el reglamento interno y el Código de Comercio.

Sobre el trabajo del presidente Alberto Ayaviri, Arízaga aclaró que tanto él como los demás miembros del directorio “tienen libertad de acción”.

“Nosotros (como Universidad) no influimos absolutamente en nada, salvo en las consideraciones, recomendaciones que se puedan dar. Y en base a eso se empieza a trabajar en el directorio de la cementera. Por tanto, no se puede decir que esté a la cabeza de la Universidad, porque (el directorio) es un cuerpo colegiado, hay seis representantes más tres sindicatos. Entonces, todos son responsables de todos los hechos que se generan dentro de la Fábrica Nacional de Cemento”, expresó.

La Universidad recibió este miércoles, de parte de la consultora externa Berthin Amengual y Asociados, el informe de los estados financieros emitidos el 31 de marzo de 2024 y antes de emitir algún criterio, harán el análisis correspondiente para llevar una posición a la Junta de Accionistas de la próxima semana.

En pasados días, un directivo de la Alcaldía anunció que, según los estados financieros, Fancesa cerró la pasada gestión fabril 2023-2024 con una utilidad de Bs 43 millones. Sin embargo, el grupo corporativo, es decir, Fancesa más las subsidiarias Concretec, Sucremet y Sermisud, arrojó un déficit de Bs 49 millones.

“Lo que le puedo señalar de acuerdo a una reunión previa que tuve con los directores hace unas dos semanas es que Fancesa, como Fancesa, arrojaría utilidades positivas, pero ya cuando se habla del grupo empresarial entonces caen automáticamente las utilidades y se convierten en cifras negativas”, coincidió Arízaga.

El Rector explicó que gran parte de las pérdidas se deben a las deudas que no puede cobrar Concretec; por ejemplo, la Alcaldía de Santa Cruz adeuda más de Bs 80 millones, y también hay cuentas pendientes con las municipalidades de Sucre y Warnes, entre otras.

“Lamentablemente hubo directorios que aprobaron contratos como si Concretec sería una empresa financiera, es decir, les financiaban toda la construcción de una obra y cuando terminaban, recién les empezaban a pagar. Esa ha sido la peor barbaridad que han podido hacer los que estaban en su momento”, sostuvo.

En ese marco, el Rector ratificó su propuesta de que la empresa contrate un bufete de abogados de prestigio capaz de cobrar las millonarias deudas a favor de Concretec.

“Entonces tiene que haber un bufete que ponga un freno a esto y recupere esos recursos y Concretec se vuelva a levantar, porque si Concretec se levanta, con seguridad que el grupo corporativo Fancesa va a comenzar a arrojar utilidades para los socios”, remarcó.

LA JUNTA

La Junta de Accionistas ordinaria de Fancesa del 26 de julio tratará como punto principal los estados financieros de la gestión fabril 2023-2024. El director Néstor Calvo (USFX) anunció a este diario que el directorio elevará un informe recomendando la aprobación de los estados financieros “con algunas observaciones y recomendaciones”.

¿Qué se debe hacer con las tres subsidiarias?

Cerrar las plantas industriales de Inversiones Sucre S.A. Concretec en los departamentos donde no esté generando ingresos económicos, es una de las medidas urgentes que debe tomar la Junta de Accionistas de Fancesa, matriz del grupo empresarial, la próxima semana, según el planteamiento de la Universidad.

“Al analizar Concretec hay que ver claramente en qué departamentos es rentable y en qué departamentos no es rentable, y hay que tomar la medida de cerrar esas unidades donde no sea rentable y donde no esté generando un solo boliviano de ingreso, es decir, tomar esas medidas que nos permitan avanzar”, afirmó el rector Walter Arízaga.

Concretec fabrica y comercializa productos derivados del cemento como ser hormigón, pretensados y prefabricados. Tiene plantas en Cochabamba, La Paz, Potosí, Santa Cruz, Sucre y Tarija.

Respecto a la subsidiaria de productos y servicios industriales en metalmecánica Sucremet, que está en proceso de cierre desde el año pasado, el titular de la Universidad lamenta que hasta la fecha no se haya concluido el trámite.

“Sucremet ya debería estar cerrada, porque Sucremet, desde hace cinco años o más, no genera un solo boliviano para esa empresa. Pero sí para cobrar son los número uno (…). Han parado, lo han metido preso al presidente de la Fábrica Nacional de Cemento por no haber pagado beneficios (sociales) cuando (los trabajadores) no han generado un solo centavo y, lamentablemente, los que han estado (de ejecutivos) no han tomado las acciones respectivas para ya hace un año haber cerrado y haber dejado esta subsidiaria en cero, es decir, no tener ningún problema. Esa medida sí o sí se la tiene que llevar adelante lo antes posible”, remarcó.

En cuando a Sermisud, la empresa minera que le provee materia prima a Fancesa, Arízaga opinó que “no tenemos ningún problema”, por lo que debe continuar con sus actividades.