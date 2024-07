La embajadora de Bolivia en España, Nardi Suxo, reveló que la carta que circuló sobre su destitución llegó a Madrid, España y, posteriormente, «fue retirada» por el mismo funcionario de la Cancillería, Holbeim Olmedo.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, la diplomática explicó que, cuando se destituye a una autoridad diplomática, la comunicación también debe llegar al Estado, en este caso de España. “No hubo esa notificación”.

“Llegó a España, pero la retiraron inmediatamente. El mismo director administrativo lo retira”, detalló.

“Me dirijo a usted para hacerle conocer que esta Cartera Ministerial ha determinado el cese de sus funciones en la Embajada de Bolivia en España al 26 de junio de 2024, siendo ese su último día laboral”, dice el documento firmado por el director general de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Holbeim Olmedo.

Por ello, Suxo aseveró que la Cancillería del Estado boliviano debe explicar el caso. “Es una nota que llama la atención, que fue retirada y no fue consultada. No tengo explicación. La Cancillería tendrá que dar explicación. Nadie puede ser cesado y entregar todo en el día”.

“Esa carta no tiene sentido y no tengo ninguna explicación. Yo sigo cumpliendo mis funciones”, insistió.

La Razón buscó autoridades en la Cancillería que puedan explicar el caso; sin embargo, no tuvo respuestas positivas.

A su vez, la embajadora ratificó que sigue cumpliendo con sus funciones en su misión diplomática en España. “Cumplo mis funciones sin ninguna objeción, como siempre haciendo lo que tengo que hacer en las tareas encomendadas por el presidente Luis Arce y la Cancillería”.

Hace unos días, a raíz de esa carta de destitución, se especuló que el presidente Arce había cesado de sus funciones como embajadora a Suxo, antes ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción durante el gobierno de Evo Morales.

Luego de eso, algunos medios especularon que la destitución se debía a motivos políticos con el argumento de que Suxo apoyó, junto a la comunidad boliviana, al expresidente Morales cuando éste fue amenazado por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga.

Sin embargo, horas después de que se publicara esa versión, la Embajada de Bolivia en España difundió, en sus redes sociales, varias fotografías y textos con información de las actividades de Suxo durante esta semana.

De ese modo, estaba en incertidumbre si Suxo seguía o no en funciones, debido a que la Cancillería no emitió ningún comunicado oficial. Mientras que la embajadora publicó el siguiente post en su cuenta de X: “Agradezco a mi familia, amig@s, compañer@s, colegas y a todos los que me llamaron y escribieron, preocupados por noticias que se difunden por redes, las cosas no cambiaron para mí, aún sigo cumpliendo como corresponde con la comunidad”.

Por otro lado, la diplomática informó que continúa con su agenda en España y que tiene actividades pendientes junto a la comunidad boliviana en el país europeo. Incluso, reveló que, luego de la carta, se ha reunido con los embajadores de manera virtual. “Hemos tenido una reunión con los embajadores, fue buena. Nos dieron lineamientos de la política exterior con amabilidad, no hubo ningún problema”.