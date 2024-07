Tarija: Transporte no descarta medidas de presión por dejadez en el tramo Isiri-La Central

Pasaron los seis meses del 2024 y no hay reinicio de obras a pesar de un estudio efectuado con la ABC, para conocer el estado del proyecto y por dónde recomenzar, informó el dirigente, Gabriel Pérez.

Fuente: El Periódico

El transporte sindicalizado del departamento, no descarta asumir medidas de presión por la dejadez que hay sobre el camino Río Isiri-La Central, que no solo no se reinicia, sino porque tampoco hay mantenimiento.

“Preocupados como transporte por este tramo que está completamente descuidado”, confirmó el dirigente del sector Gabriel Pérez Valdez, al informar que este viernes tienen una reunión con la Administradora Boliviana de Caminos (ABC).

En esta reunión plantearán el problema y que de una vez se reinicie la ejecución del tramo, ya que todo está listo, se logró incluso un fideicomiso de más de 70 millones de bolivianos, para que la subgobernación de Villa Montes, gestione la conclusión.

“Es un tramo completamente descuidado por la subgobernación de Villa Montes”, agregó el dirigente al insistir que su sector al parecer tiene la sola opción de asumir medidas de presión, ante la falta de atención de la Ejecutiva villamontina, Karen Sánchez.

“Tomar medidas de hecho por ese tramo, ese tramo completamente es un desastre, nuestras unidades se están acabando en ese tramo”, agregó Pérez al insistir que no hay nada de mantenimiento de la carretera, a pesar de los compromisos asumidos.