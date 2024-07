Tendencias en Redes Sociales que estamos viendo en 2024

Hoy quiero hablarte sobre algo que probablemente ya has notado si eres un usuario activo de redes sociales: las tendencias en redes sociales para 2024. Sí, las cosas están cambiando rápidamente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cada vez ves más micro-influencers en tu feed? ¿O por qué tus aplicaciones favoritas están cada vez más integradas con herramientas de inteligencia artificial? Vamos a descubrirlo juntos.

Conexión más Profunda entre Marcas e Influencers

Imagínate esto: abres Instagram y te encuentras con tu influencer favorito hablando de una marca de café, pero no como un anuncio aburrido, sino como parte de su rutina matutina. Esto es lo que se ve este 2024. Las marcas están apostando por micro-influencers en lugar de macro-influencers porque estos últimos pueden ofrecer una conexión más auténtica y personal con sus seguidores.

Recuerdo una vez que vi la recomendación de un micro-influencer para comprar una crema facial. La forma en que describió su experiencia, como si hablara con una amiga, fue lo que me convenció. Las marcas están viendo el valor en estos testimonios genuinos y están buscando colaboraciones a largo plazo en lugar de campañas puntuales.

La Magia de la Co-creación

¿Has visto esos videos de TikTok donde alguien reacciona a otro video o crea algo juntos? Esto es co-creación, y está tomando por asalto las redes sociales. Las plataformas están facilitando cada vez más herramientas para que los usuarios puedan crear contenido juntos. Instagram tiene publicaciones colaborativas, y TikTok ofrece opciones como duets y stitches.

Podemos hacer un duet en TikTok para una receta de cocina, o viajar con otros influencers a lugares remotos.

Inteligencia Artificial en Todas Partes

Hablemos de la inteligencia artificial. Todos hemos oído hablar de ella, pero ¿sabías que ahora está revolucionando la forma en que creamos contenido en redes sociales? Instagram está implementando herramientas de creación generativa de IA, y YouTube está utilizando IA para generar ideas y guiones que facilitan la creación de contenido.

Hace poco vi un video en YouTube donde el creador explicaba cómo usaba una herramienta de IA para generar ideas de contenido en segundos. Esto no solo acelera el proceso, sino que también hace que el contenido sea más relevante y atractivo.

El Poder del Video

El video marketing sigue siendo una apuesta segura, especialmente en Facebook. Un dato curioso es que la mayoría de las personas ven videos sin sonido, lo que me recuerda la importancia de usar subtítulos.

Apps de Mensajería como Canales de Marketing

Las aplicaciones de mensajería están creciendo como canales de marketing y atención al cliente. ¿Alguna vez has contactado a una empresa a través de Facebook Messenger o WhatsApp? Yo lo hice cuando mi robot aspiradora dejó de funcionar y me sorprendió la rapidez con la que me respondieron.

Meta está introduciendo funcionalidades como los Broadcast Channels en todas sus plataformas, haciendo que sea más fácil para los usuarios interactuar con las marcas de manera directa y rápida.

Realidad Aumentada y Virtual

Aunque aún estamos en las primeras etapas, la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR) están comenzando a influir en cómo interactuamos con las marcas. Piensa en las posibilidades: desde probarnos ropa virtualmente hasta asistir a eventos en realidad virtual. ¿No sería genial poder ver cómo te queda una camiseta sin salir de casa?

TikTok y el Comercio en Vivo

TikTok está llevando el comercio en vivo a otro nivel, permitiendo a los usuarios comprar productos directamente desde videos en vivo y shoppable content. ¿Alguna vez te has encontrado viendo una transmisión en vivo y de repente te das cuenta de que puedes comprar el producto que están mostrando con solo un clic? Esto está haciendo que las compras en redes sociales sean más interactivas y emocionantes.

YouTube y los Nuevos Formatos de Video

YouTube sigue innovando con sus Shorts y la integración de características interactivas. ¿Sabías que los Shorts ya tienen dos mil millones de usuarios mensuales? La plataforma está explorando videos comprables y reacciones en tiempo real, lo que añade una capa adicional de interacción.

Estrategias de Marketing Digital

Para terminar, hablemos de cómo las marcas pueden adaptarse a estos cambios. Es crucial que revisen su mezcla de medios y adopten plataformas digitales emergentes. El uso de AI para la planificación basada en resultados y la adopción de prácticas recomendadas puede aumentar significativamente el retorno de inversión.

En WWWhatsnew.com, siempre estamos al tanto de estas tendencias y te ofrecemos las mejores estrategias para que no te quedes atrás. ¿Quieres saber más? Visítanos y descubre cómo puedes mejorar tu marketing digital.