“Tenemos buses parados por días”, los viajes desde la Terminal de Cochabamba se ven afectados por la falta de diésel

Sin embargo, desde la Terminal de Buses de Cochabamba han informado que varios buses no están pudiendo salir debido a que no tienen diésel, por lo que las salidas a los diferentes destinos es irregular.

“Lamentablemente seguimos nosotros como en empresas de transporte teniendo este problema del provisionamiento de combustible ya que no existe en la ciudad, no existe en ningún departamento, tenemos buses parados por días, incluso en la zona del oriente están dos días parados porque no hay abastecimiento de diésel o combustible de manera regular”, manifestó uno de los responsables de las empresas de transporte interdepartamental.

El representante del sector manifestó que debido a esta situación, como empresas no han podido cumplir los viajes de manera normal, por lo que existe una disminución.

“Justamente por el tema de falta de combustible nosotros no estamos cumpliendo con todos nuestros horarios que normalmente cumplíamos ya que estamos reduciendo por la falta de provisión de combustible, no hacemos los viajes normales”, declaró.

Sin embargo, se aclaró que pese a esta dificultad por la escasez de combustible, los precios de los pasajes se han mantenido de acuerdo a lo establecido por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

“Los costos de los pasajes están manteniendo de acuerdo a lo que está establecido por medio de la ATT, Los precios no han subido ningún incremento, simplemente que estamos cumpliendo con los precios establecidos por norma o por ley, son los precios tope que denominamos nosotros, pero en esta temporada, deben decirse que los precios están bajos, están por debajo de los precios establecidos por ley”, agregó.

La pasada jornada se registraron puntos de bloqueo por parte del transporte pesado en la carretera hacia el occidente del país, principalmente en los puntos que unen al departamento de Cochabamba con Oruro y La Paz, debido a la falta de diésel.