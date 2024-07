Tornado derriba un bombardero B-52 y arranca el techo de una iglesia en EE.UU.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un tornado derribó una aeronave militar y arrancó el techo de varios edificios, incluidas partes del tejado y del campanario de una iglesia del siglo XIX, en la ciudad de Rome (Nueva York, EE.UU.), informó la gobernadora estatal, Kathy Hochul, durante una rueda de prensa celebrada este miércoles desde el lugar afectado.

Lubbock native Dan Reynolds called us after seeing a familiar aircraft on Daybreak Today. He piloted this B-52 Bomber that was damaged by a tornado in Rome, New York. He and this plane «saw action in Desert Storm together.»

The plane was moved up to 40 feet in the storm! pic.twitter.com/93HpN5JJoe

— KCBD NewsChannel11 (@KCBD11) July 17, 2024

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas